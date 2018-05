Shaq Fu: A Legend Reborn – Release bekannt und Box-Version mit geheimen DLC-Zusatz bestätigt

In dieser Woche hat das Entwicklerstudio Saber Interactive – bekannt für NBA Playgrounds oder Halo: The Master Chief Collection - den Veröffentlichungstermin zu Shaq Fu: A Legend Reborn bekanntgegeben. In Zusammenarbeit mit Wired Productions soll das Spiel am 5. Juni 2018 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Zudem wurde eine Box-Version für enthüllt, die ein bisher unangekündigtes “Bonus-Fu-DLC” enthalten soll. In dem DLC soll es neben neuen Levels auch einen berühmten Bonus-Charakter geben. Die PC-Version soll 29,99 Euro kosten und die Nintendo-Switch-, PlayStation-4- und Xbox-One-Fassung je 39,99 Euro.

In Shaq Fu: A Legend Reborn schlüpft ihr in die Rolle vom unaufhaltbaren Shaquille O’Neal, der sich durch Hollywoods Gegnerhorden prügeln muss. Es gilt vernichtende Combos zu meistern, Promi-Bosse zu besiegen und dabei ein ganzes Arsenal von Waffen, darunter Katanas, Shuriken und Baseballschläger einzusetzen. Wenn das nicht mehr ausreicht, kann Shaq auch die Kraft seiner Alter Egos entfesseln und sich als Big Daddy O oder Big Diesel ins Getümmel werfen.

Shaq Fu: A Legend Reborn ist der Nachfolger von Shaq Fu, das bereits im Jahr 1994 erschienen ist und “als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten” in die Geschichte einging.

Nachfolgend findet ihr den offiziellen Launch-Trailer zu Shaq Fu: A Legend Reborn.

Shaq Fu: A Legend Reborn – Launch-Trailer