Mit Shenmue II veröffentlicht Sega den Dreamcast-Klassiker als Bestandteil des Shenmue I & II-Bundles, da das Action-Adventure mit einem etwas aufgehübschten Gewand für die aktuelle Konsolengeneration (PS4, Xbox One) präsentiert wird. Die Neuauflage von Shenmue II erscheint bereits morgen, am 21. August 2018, offiziell im Handel. Gegenüber dem Original-Spiel können in der Neuauflage, je nach System, Erfolge bzw. Trophäen erspielt werden.

Insgesamt könnt ihr in Shenmue II 28 Erfolge/Trophäen erspielen, wovon keine als geheim eingestuft wurden. Wenn man sich die Achievements/Trophies etwas genauer anschaut, scheint sich ein Großteil dieser während der Story freischalten zu lassen. Des Weiteren wurden auch Nebenaufgaben als auch Sammelobjekte mit holbaren Erfolgen/Trophäen bedacht.

Hinweis: Fürs Erste sind nur die Trophäen verfügbar. Die Xbox One-Erfolge folgen, sobald diese verfügbar sind.

Shenmue 2 – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Zeit fürs Bett – Gamerscore / Platin Trophäe

Das war’s. Keine weiteren Trophäen.

Gepäckausgabe – Gamerscore / Silber Trophäe

Finde deine Tasche, nachdem sie gestohlen wurde.

Lass dich überraschen – Gamerscore / Silber Trophäe

Triff Lishao Tao.

Herbst in Wan Chai – Gamerscore / Gold Trophäe

Fange die Blätter.

Ein schönes Schlamassel – Gamerscore / Silber Trophäe

Fall mit Ren von einem Gebäude.

Nomade – Gamerscore / Silber Trophäe

Verlasse Hongkong.

Direkt vor deiner Nase – Gamerscore / Silber Trophäe

Fange Yuan und rette Shuqin Zhang.

5-Sterne-General – Gamerscore / Silber Trophäe

Finde Yuanda Zhu.

Alle Achtung – Gamerscore / Silber Trophäe

Beeindrucke den Anwerber der Yellow Heads mit deinen Kampfkünsten.

David und Goliath – Gamerscore / Gold Trophäe

Besiege Dou Niu.

Baumfreund – Gamerscore / Silber Trophäe

Finde den Shenmue-Baum.

Es ist noch nicht vorbei – Gamerscore / Gold Trophäe

Schließe das Spiel ab.

Spendabel – Gamerscore / Bronze Trophäe

Gib am Anfang des Spiels den Musikern Geld.

Krösus – Gamerscore / Silber Trophäe

Gib dein Geld aus und habe weniger als 50 Dollar, wenn deine Tasche gestohlen wird.

Aalglatt – Gamerscore / Silber Trophäe

Fange Wong mit QTE.

Barmherziger Samariter – Gamerscore / Bronze Trophäe

Hilf, das Schild nahe des Come Over Guest House in Wan Chai geradezurücken.

Man lernt nie aus – Gamerscore / Bronze Trophäe

Lerne die Technik „Wilder Wurf“ in der Kampfkunstschule in Wan Chai.

Aller Abschied ist schwer – Gamerscore / Gold Trophäe

Verabschiede dich von den 4 Wu De-Meistern, bevor du Hongkong verlässt.

In voller Blüte – Gamerscore / Silber Trophäe

Sieh dir mit Shenhua die Blüten an.

Kartograph – Gamerscore / Bronze Trophäe

Setze eine Kartenmarkierung.

Lehrling – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erlerne eine neue Kampftechnik.

Könner – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erlerne 5 Kampftechniken.

Experte – Gamerscore / Silber Trophäe

Erlerne 10 Kampftechniken.

Meister – Gamerscore / Gold Trophäe

Erlerne alle 15 Kampftechniken.

Herausforderer – Gamerscore / Bronze Trophäe

Gewinne beim Armdrücken.

Muskelmann – Gamerscore / Silber Trophäe

Gewinne fünfmal beim Armdrücken.

Unerwarteter Besuch – Gamerscore / Bronze Trophäe

Besuche einen Wahrsager.

Der Bessere gewinnt – Gamerscore / Silber Trophäe

Spiele alle 4 Arcade-Spiele.