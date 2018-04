Shenmue I & II – Story-Screenshots verfügbar und Details zur Story veröffentlicht

Sega hat die offizielle Webseite zu Shenmue I & II aktualisiert und die Geschichte zu den Spielen aufgeführt, sowie einige aktuelle Screenshots, die ihr euch nachfolgend anschauen könnt, der überarbeiteten Szenen der Spiele enthüllt. Falls ihr die Ankündigung von einem Shenmue I- und Shenmue II-Remaster verpasst hattet, dann könnt ihr dieses hier nachlesen!

In Shenmue I beginnt die Geschichte am 29. November 1986, als der Protagonist Ryo Hazuki nach Hause kehrt und mit eigenen Augen erleben muss, wie sein Vater Iwao Hazuki von einem mysteriösen chinesischen Fremden namens Lan Di getötet wird. Es stellt sich heraus, dass dies ein Racheakt war, da Iwao den Vater von Lan Di vor vielen Jahren getötet hatte und war gleichzeitig auf der Suche nach einem ominösen Spiegel. Nach einigen Tagen begebt ihr euch auf die Suche nach Lan Di, und stellt einige Ermittlungen bezüglich des mysteriösen Spiegels an.

Shenmue II ist kurz nach seinem Vorgänger angesiedelt und beginnt am 23. Februar 1987 in der Metropole Hong Kong. Auf der Suche nach Antworten und mit anhaltenden Rachegedanken, macht sich Ryo weiter auf die Suche nach Lan Di, und muss auf dem Weg dahin feststellen, dass er noch viel zu lernen hat und seine Kampfkünste verbessern muss. Während er immer weiter in die kriminelle Unterwelt abtaucht, trifft er auf neue Freunde und Kampfkunstmeister, die ihm auf seiner Reise helfen, seinen Vater zu rächen.

Shenmue I & II wird in Segas Sega von d3t Ltd umgesetzt und soll noch dieses Jahr weltweit für PC, Play Station 4 sowie Xbox One veröffentlicht werden. Ausschließlich in Japan wird nur eine Play-Station-4-Version der Kollektion verfügbar sein.