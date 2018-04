Shenmue I & Shenmue II – Release des Bundles für PC, Play Station 4 und Xbox One endlich angekündigt

Sega hatte bereits vor dem Sega Fes 2018 angekündigt, dass sie eine große Überraschung für alle Fans parat haben würden, und nun wurde Shenmue I und Shnemue II offiziell für PC, Play Station 4 und Xbox One vorgestellt! Weltweit soll die Collection, bestehend aus den beiden Titeln, noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Für Konsolen ist neben der digitalen Fassung auch eine Retail-Version geplant.

Durch die Veröffentlichung ist es möglich die beiden Teile mit vielen modernen Features nachzuholen und sich fit für Shenmue III machen! Neben skalierbarer Bildschirmauflösung sollt ihr die Wahl haben Shenmue I und Shenmue II im klassischem oder modernem Kontroll-Schema zu spielen, zudem sollt ihr weitere Grafikoptionen für die PC-Version erhalten, ein verbessertes User-Interface und ihr sollt euch zwischen japanischer oder englischer Synchronisation entscheiden können. Im Anschluss findet ihr den Ankündigungs-Trailer und neue Screenshots.

Shenmue I & Shenmue II – Ankündigungs-Trailer

Bis zur heutigen Ankündigung war es ein langer Weg und die Frage bestand, ob wir nochmals die Reise mit Ryo Hazuki antreten können, um den Mörder seines Vaters zu suchen, oder nicht. Denn seit Mitte September 2016 hielten sich die Gerüchte eisern, dass die Remakes von Shenmue I und Shenmue II , die im Jahre 1999 und 2001 für Dreamcast veröffentlicht wurden, “Segas ganze Aufmerksamkeit” hätten. Bis dato hätte man noch kein “grünes Licht” gehabt, um eine Neuauflage des Action-Adventures zu beginnen, da zunächst die ausgelaufenen Lizenzen und weitere Vorkehrungen getroffen werden mussten. Danach wurde es für paar Monate erneut still und Anfang 2017 brodelte die Gerüchte-Küche wieder über, denn die Kollegen von RiceDigital hatten eine “vertrauenswürdige Atlus nahe Quelle” an der Hand, die enthüllte hätte, dass ein Shenmue-Bundle in Arbeit wäre, wodurch sich die Veröffentlichung von Shenmue III auf 2018 verschieben würde. Tatsächlich wurde Mitte Juni 2017 die Veröffentlichung von Shenmue III auf die zweite Jahreshälfte 2018 verschoben – genauso wie die Quelle es Anfang 2017 angegeben hatte. Mitte September 2017 wurde es wieder heiß, denn ein britischer Händler hatte kurzzeitig die Veröffentlichung von Shenmue I und Shenmue II für Play Station 4 und Xbox One gelistet, welches noch im selben Jahr veröffentlicht werden sollte. Der Eintrag wurde jedoch kurze Zeit später wieder gelöscht, aber das Gerücht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Bislang hatte sich Sega nie zu den Gerüchten geäußert – doch ab heute haben wir endlich Gewissheit und können die Reise mit Ryo schon bald erneut antreten!