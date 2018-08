Shenmue I & II – Charakter- und „Combat+Mini-Games“-Videos veröffentlicht

Das Shenmue I & II Remake stellt sich, kurz vor dem bald anstehenden Release, nochmals mit zwei weiteren neuen Videos aus der Reihe „What is Shenmue?“ vor.

In den beiden neuen Shenmue I & II Videos werden zum einen die in Shenmue vorkommenden und wichtigen Charaktere thematisiert, zum anderen werden die ebenfalls für die Shenmue-Spiele typischen „Combat- und Mini-Games“ etwas näher vorgestellt. In beiden Videos könnt ihr zudem den Erklärungen von Corey Marshall folgen, seines Zeichen die Stimme der Hauptfigur Ryo Hazuki, da er euch ergänzende Hintergrundinfos liefert.

Und solltet ihr ggf. das erste „What is Shenmue?“-Video verpasst haben, in welchem die Story näher beleuchtet wird, kein Problem, das betreffende Video haben wir als drittes im Bunde am Ende der Meldung mit eingefügt.

Shenmue I & Shenmue II soll kommende Woche am 21. August 2018 für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

Shenmue I & II – Characters Video | PS4

What is Shenmue? Part 3: Combat & Mini Games

What is Shenmue? Part 1: The Story