Shenmue III – Release könnte mit Shenmue I und Shenmue II erfolgen

Die Möglichkeit, dass Shenmue I und Shenmue II mit Shenmue III erscheinen könnte, wäre laut Yu Suzuki von Ys Net grundsätzlich mal gegeben, wie er kürzlich gegenüber dem britischen Official Playstation Magazin erklärt hat.

Demnach habe man überlegt, die ersten beiden Shenmue-Spiele zusammen mit Shenmue III zu veröffentlichen. Und generell sei man von dieser Idee auch noch nicht abgerückt. Allerdings hätte man da verschiedene Ideen, wie man das tatsächlich machen könnte. Eine dieser Ideen sei zum Beispiel, dass man die Inhalte von Shenmue I und Schenmue II als Erinnerung in Shenmue III integriert.

Suzuki führte aus, dass ihr beim Spielen von Shenmue III auf die eine oder andere Erinnerung oder anderen Inhalten aus den beiden Vorgängern stoßen könntet. Wenn ihr durch das Dorf lauft und ein alter Typ erzählt euch von damals und nimmt damit Bezug auf das, was in den vorigen Spielen passiert ist. Somit wäre es eine vollständige Einbindung in das neue Shenmue III-Spiel.

Weiterhin könnt ihr nachfolgend noch ein weiteres vor Kurzem veröffentlichtes Entwicklertagebuch-Video anschauen, in dem euch Ys Net ein wenig bei der Arbeit an den Gesichteranimationen über die Schulter schauen lässt.

Shenmue III soll 2018, konkreter Termin: tba, für PC und Konsolen-exklusiv für Playstation 4 erscheinen.

Dev Room Progress Report Vol. 4