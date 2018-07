Shenmue III – Weiteres Stretchgoal fügt „AI Battling“-System zum Kampfsystem hinzu

Ys Net hat bekanntgegeben, dass man im Zuge der Finanzierung von Shenmue III mit derzeit sieben Millionen US-Dollar ein weiteres Stretchgoal erreicht habe. Das sogenannte „AI Battling System“ kann und wird nun in Shenmue III integriert werden und vor allem Spielanfängern bzw. Einsteigern helfen in den zahlreichen Kämpfen besser zurechtzukommen.

Konkret soll das „AI Battling System“ dafür sorgen, dass unerfahrene Spieler ohne groß Schaden zu nehmen die Prügeleien überstehen, während Könner sich auf ihre Fähigkeiten verlassend selbst entscheiden, wie sie Schläge, Tritte und Kombos ansetzen wollen. Laut aktuell vorliegender Beschreibung seitens Ys Net würde das „AI Battling System“ in Shenmue IIIs Kampfsystem unter anderem die optimale Kampftechnik bieten, immer jeweils in Abhängigkeit von der Position und Entfernung der Widersacher. Weitere Details und wie dieses System in Einzelnen tatsächlich funktionieren soll, hat Ys Net noch nicht ausgeführt.

Das Action-Adventure Shenmue III wurde zunächst via Kickstarter finanziert, infolge konnten Unterstützer über das Portal Slacker Backer weiterhin Gelder bereitstellen, um die Finanzierung des Shenmue III-Projekts und damit verbundene Stretchgoals zu erreichen. Weitere Stretchgoals stehen noch aus und besagen, dass mit beispielsweise dem Erreichen von acht Millionen US-Dollar mehr Minispiele in Shenmue III vorhanden sein sollen. Werden 8,5 Millionen US-Dollar geschafft, werde es möglich sein eine erweiterte Meisterschaft in Kung-Fu zu erreichen. Sollten elf Millionen US-Dollar erreicht werden, würde einer der Orte, die in Shenmue III vorkommen, ein erweitertes magisches Labyrinth verpasst bekommen.

Shenmue III soll 2019, konkreter Termin: tba, für PC (Windows) und fürs Erste Konsolen-exklusiv für Playstation 4 erscheinen. Ob und in wie ggf. weitere Plattformen bedient werden, ist derzeit nicht bekannt. Weitere Infos sowie Screenshots und Videos zu Shenmue III findet ihr auch in unserer News-Übersicht.

Fans haben zumindest mal ab Mitte August die Möglichkeit die Wartezeit auf Shenmue III zu verkürzen, denn dann soll Shenmue I & Shenmue II als Remaster für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Die angepasste Version soll unter anderem eine skalierbare Auflösung bieten, außerdem die Möglichkeit zwischen klassischem und modernem Kontrollschema als auch japanische oder englische Sprache zu wählen. Shenmue I & Shenmue II sollen ab dem 21. August 2018 zu haben sein.