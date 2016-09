Shiness: The Lightning Kingdom – „Behind the Scenes“-Trailer veröffentlicht

Shiness: The Lightning Kingdom, welches derzeit vom Indie-Entwickler Enigami entwickelt wird und noch in diesem Jahr für PC und Playstation 4 erscheinen soll, präsentiert sich mit einem neuen Video.

Der Shiness: The Lightning Kingdom „Behind the Scenes”-Trailer gewährt einen Blick hinter die Kulissen, da die Entwickler ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern und sich beim Arbeiten über die Schulter blicken lassen. Garniert wird das Ganze mit verschiedenen Gameplay-Szenen und Sequenzen aus dem Rollenspiel Shiness: The Lightning Kingdom.

Shiness – Behind the Scenes