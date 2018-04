Shining Resonance Refrain – Die Veröffentlichung soll weltweit Anfang Juli 2018 erfolgen

In dieser Woche konnte Sega den offiziellen Release zu Shining Resonance Refrain bekanntgeben. Der neuste Teil der Shining-Serie soll am 10. Juli 2018 für Nintendo Switch, PC, Play Station 4 und Xbox One erscheinen. Zusätzlich wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der die einzelnen Charaktere vorstellt.

Ganze zehn Jahre mussten westliche Fans auf die Shining-Serie verzichten, da keiner der Teile außerhalb Japans veröffentlicht wurde. Shining Resonance wurde erstmalig am 11. Dezember 2014 in Japan veröffentlicht. Knapp drei Jahre später kündigte Sega eine Remastered-Version an, die den Namen Shining Resonance Refrain trägt. Zu diesem Zeitpunkt zog Sega bereits eine weltweite Veröffentlichung in Betracht, aber eine konkrete Ankündigung blieb aus. Einige Monate später, im Februar 2018, erfolgte die Enthüllung, dass Shining Resonance Refrain weltweit für Konsolen und PCs veröffentlicht werden soll. Shining Resonance Refrain – Charakter-Trailer Das Schicksal der Insel Alfheim, die vom Imperium Lombardia belagert wird, ruht in den Händen von Yuma Ilvern, einem unscheinbaren und schüchternem jungen Mann, dem die Seele des legendären Shining Dragon gehört. Er versucht diese Fähigkeit jedoch vor allen geheim zu halten, denn man glaubte, dass die Drachen schon lange ausgerottet wurden. Da es nicht der Fall ist, macht das Imperium jagt auf ihn und nimmt ihn zu Beginn des Spiels auch gefangen. Doch Yuma muss nicht alleine diesen Kampf bestehen, denn er bekommt zahlreiche Unterstützung: Sonia Blanche – “The Lightning Princess” – Steht Yuma in der schweren Zeit zur Seite. Sie ist die Tochter des Königs von Astoria, doch scheut sie sich nicht ein Schwert in die Hand zu nehmen.

Kirika Towa Alma – “The Diva of Nature” – Sie ist eine Elfin, die von Geburt an dazu erzogen wurde, die Rolle der “Diva Magica” einzunehmen. Sie besitzt die Fähigkeit mit Drachen zu kommunizieren und kontrolliert die Mächte der Natur.

Rinna Mayfield – “The Whirlwind Sylph” – Kirikas Vertraute und zugleich eine Elfenmagierin. Selten ohne ihren Feenbegleiter Fromage anzutreffen und muntert alle Menschen mit ihrem sonnigem Gemüt auf.

Agnum Bulletheart – “The Pyromaestro” – Ein selbst ernannter Egomane, der nach der Aufmerksamkeit anderer strebt und Musik-Magier, hauptsächlich auf Feuerangriffe spezialisiert.

Lestin Sera Alma – “The Glacier Sentinel” – Er ist der ältere Bruder von Kirika, ebenfalls ein Dragoneer und Kapitän der Ritter im Elfenkönigreich von Wellant. Obwohl er der Kapitän ist, ist doch Kirika seine oberste Priorität und er würde alles dafür tun, um sie zu beschützen. Lestin ist der Herrscher des Eises. Ihr könnt bereits Shining Resonance Refrain auf Amazon für Nintendo Switch, Play Station 4 und Xbox One vorbestellen. Der Preis liegt bei 49,99 Euro. Lasst euch nicht von dem 31. Dezember 2018 irritieren, da der Termin noch als Platzhalter gilt. Die Veröffentlichung steht fest und soll am 10. Juli 2018 erfolgen. PC-Besitzer müssen sich allerdings noch gedulden, denn hier ist bislang keine Option verfügbar den Titel vorzubestellen.