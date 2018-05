Shining Resonance Refrain – Drachen stellen sich mit neuem Trailer vor

Sega hat zum bald erscheinenden Shining Resonance Refrain einen weiteren Trailer veröffentlicht, in welchem ihr einen Vorgeschmack auf die teuflischen Drachen, auch bekannt als Dracomachina“ bekommt.

Die Dracomachina sind zu allem und jederzeit bereit die „Stadt in Schutt und Asche zu wandeln“. Aber es gibt eine Kraft, die in Yulma Ilvern ruht und dies kommt vom Shining Dragon. Shining Force ist eurer bester Schutz, aber auch euer bester Angriff gegen die Darcomachina. Mit der Hilfe des Shining Force könnt ihr eure Feinde wirkungsvoll angreifen und ihre Anzahl dezimieren. Und wie ihr euch das vorstellen könnt, zeigt der nachfolgende Trailer.

The Dragon’s Power Awakens in Shining Resonance Refrain

Shining Resonance Refrain soll am 10. Juli 2018 europaweit für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One erscheinen und via Amazon könnt ihr euch das J-RPG für Nintendo Switch, Play Station 4 und Xbox One vorbestellen; Preis: 49,99 Euro. Die PC-Version fehlt leider nach wie vor zur Vorbestellung.