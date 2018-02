Silent Descent – Finale Fassung des Psycho-Schockers ab sofort erhältlich

Im November 2017 startete Silent Descent in die Early Access-Phase. Ab sofort ist die finale Version des Psycho-Thrillers erhältlich. Das First-Person-Horror-Adventure kostet auf Steam gegenwärtig 9,99 Euro.

In Silent Descent übernehmen wir die Rolle von Samuel Harris, dessen detektivische Nachforschungen ihn in ein sich ständig veränderndes Haus führen. In der diabolischen Anderswelt wird es mit zunehmendem Spielfortschritt immer unheimlicher und gefährlicher. Nach offiziellen Darstellungen erwarten uns in dem gruseligen Anwesen neben zahlreichen bösen Überraschungen in Form von Schock-Effekten auch einige Rätselaufgaben.

Die Gesamtspielzeit des Indie-Adventures soll bei etwa drei Stunden liegen. Entwickelt wurde Silent Descent von Deceptive Games, einem in Wales beheimateten Indie-Studio, das sich bei seinem aktuellen Werk ganz offensichtlich von Genre-Kollegen wie Layers of Fear und Konamis P.T.-Demo inspirieren ließ.

Silent Descent – Psychological Horror – Trailer #1