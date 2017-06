Silent Hill – Komponist Akira Yamaoka wäre für neuen Teil bereit

Akira Yamaoka ist Komponist und vor allem durch seine Werke, die ihr in Silent Hill-Spielen zu hören bekommen habt, bekannt. Bereits für das erste Silent Hill (PSX) schuf Yamaoka stimmige Melodien, die das Horror-Szenario akustisch begleitet haben.

Auch wenn noch kein neuer Silent Hill-Teil in Sicht ist, so wäre es doch ein Anliegen Yamaokas ebenfalls wieder die Musik liefern zu können. Entsprechend hat sich der Komponist jüngst in einem Interview geäußert. Inzwischen zwar als Sound Director bei Grasshopper tätig, sei dies jedoch kein Hindernis, wie Yamaoka betont. Ganz im Gegenteil habe er noch Verbindungen und wenn es ein Chance für ein neues Silent Hill gibt, dann produziere er gerne die Musik dafür.

