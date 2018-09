Silent Night – Neues Geisterjäger-Adventure von Jonathan Boakes in Arbeit

Entwickler Jonathan Boakes arbeitet an einem neuen Geisterjäger-Adventure. Das Spiel trägt den Titel Silent Night und soll kommenden Winter (2018) für PC erscheinen.

Silent Night steht konzeptionell in der Nachfolge seiner Quasi-Vorgänger The Lost Crown: A Ghost Hunting Adventure (2008) sowie The Last Crown: Midnight Horror (2015). Auch diesmal sieht sich der aus den beiden vorangegangenen Spielen bekannte Geisterjäger Nigel Danvers mit paranormalen Phänomenen und unheilvollen Gespenster-Wesen konfrontiert. Bestimmender Schauplatz der Handlung ist die Kirche in Northfield. Während einer düsteren Weihnachtsnacht gerät Nigel hinter das Geheimnis grausamer Ereignisse, deren Anfänge bis zum Winter des Jahres 1349 zurückreichen. Ein Großteil der Dorfbewohner war seinerzeit Opfer der Pest geworden und es kam zu Zwistigkeiten unter der Bevölkerung.

Silent Night soll komplett in 3D erscheinen und über eine direkte Steuerung verfügen. Laut Angaben auf Steam wird das gespenstische Adventure in englischer Sprache auf den Markt kommen. Deutsche Untertitel sind offenbar nicht geplant.

Silent Night – Teaser Trailer