The Silver Case – Launch-Trailer veröffentlicht

Zur noch dieser Woche erscheinenden HD-Neuauflage des Adventures The Silver Case haben NIS America, flashpoint AG und Grasshopper den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht.

The Silver Case wird als Visual Novel-Adventure-Mix beschrieben und stammt aus der Feder von Suda51, der schon mit Flower, Sun and Rain, Killer 7 oder auch der No More Heroes-Serie sowie Lollipop Chainsaw-Serie und Let it Die seine Ideenvielfalt unter Beweis gestellt hat. Das Original The Silver Case erschien 1999 und wurde für die erneute Veröffentlichung technisch und grafisch komplett überarbeitet.

The Silver Case ー Launch Trailer (PS4)

Im Jahr 1999 hält ein Serienmörder die Stadt in Atem und die Morde scheinen irgendwie mit dem 20 Jahre alten „Silver Case“ zu tun zu haben. Verdächtig wird einmal mehr Kamui Uehara, aber lässt es sich auch beweisen? Um das zu klären, schlüpft ihr in die Rolle eines Special Force Unit-Mitglieds. Ermittelt in der Stadt, befragt Zeugen, sammelt Informationen, löst Rätsel und sichert Beweise.

Die The Silver Case-Grundgeschichte wurde zudem um die zwei Story-Kapitel YAMI und White out Prologue erweitert. YAMI spielt einige Monate nach dem letzten Kapitel und fungiert als Abschluss des Hauptspiels. White out Prologue wiederum stellt eine Verbindung zwischen dem The Silver Case-Universum und dem Nachfolger The Silver Case: Ward 25 her. Zusätzlich gibt es zwei Tracks und zwölf Remixe von Akira Yamaoka, Erika Ito und dem Grasshopper Sound-Team.

The Silver Case wird ab dem 21. April 2017 für Playstation 4 verfügbar sein.