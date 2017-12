The Sinking City – Entwicklervideo zum Mystery-Adventure erschienen

Zu The Sinking City, welches 2018 für PC und Konsolen erscheinen soll, ist jetzt ein Entwicklervideo veröffentlicht worden. Es vermittelt euch nähere Eindrücke vom düsteren Open-World-Adventure.

Das kommende Spiel stammt aus dem Hause Frogwares, jenem Studio, das in der Vergangenheit bereits durch seine Sherlock Holmes-Adventures Anerkennung fand. Auch in The Sinking City übernehmen wir die Rolle eines Detektivs. Schauplatz der Handlung ist eine fiktive Stadt im US-Bundesstaat Massachusetts. Dort müsst ihr das Geheimnis einer übernatürlichen Flutkatastrophe ergründen. Das großräumig angelegte Mystery-Adventure spielt in den 1920er Jahren und wurde von Werken des Fantasy- und Horror-Autors H.P. Lovecraft (1890-1937) inspiriert.

The Sinking City Update #3 – Oakmont: Behind The Curtain (DE)