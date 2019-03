The Sinking City – Mystery-Thriller verzögert sich

Zuletzt sollte das Grusel-Adventure The Sinking City noch diesen Monat (21. März 2019) für PC, PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt kommen. Laut Publisher/Entwickler Frogwares verschiebt sich der Release jetzt aber auf den 27. Juni 2019. Offenbar benötigt das Horror-Abenteuer noch etwas Feinschliff. Außerdem hat der Titel im Spiele-schwachen Juni weniger Konkurrenz.

The Sinking City stammt aus dem Hause Frogwares, jenem Studio, das sich in der Vergangenheit bereits durch seine Sherlock Holmes-Adventures einen Namen gemacht hat. Auch in The Sinking City übernehmen wir die Rolle eines Detektivs. Schauplatz der Handlung ist Oakmont, eine fiktive Stadt im US-Bundesstaat Massachusetts. Dort müsst ihr das Geheimnis einer übernatürlichen Flutkatastrophe ergründen. Der großräumig angelegte Mystery-Thriller spielt in den 1920er Jahren und versteht sich nach Angaben der Entwickler als “investigatives Open-World-Adventure”.