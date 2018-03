The Sinking City – Neues Entwickler-Video zum Mystery-Adventure verfügbar

Seit über zwei Jahren befindet sich The Sinking City für PC und PlayStation 4 sowie Xbox One in Entwicklung. Das aktuelle Video gewährt einen weiteren Einblick in die offene Spielwelt des düsteren, von H.P. Lovecraft inspirierten Adventures. Zu sehen ist u.a. eine Bootsfahrt durch die überfluteten Straßenzüge der Stadt.

Das kommende Spiel stammt aus dem Hause Frogwares, jenem Studio, das sich in der Vergangenheit bereits durch seine Sherlock Holmes-Adventures einen Namen gemacht hat. Auch in The Sinking City übernehmen wir die Rolle eines Detektivs. Schauplatz der Handlung ist Oakmont, eine fiktive Stadt im US-Bundesstaat Massachusetts. Dort müsst ihr das Geheimnis einer übernatürlichen Flutkatastrophe ergründen. Das großräumig angelegte Mystery-Abenteuer spielt in den 1920er Jahren und versteht sich nach Angaben der Entwickler als “investigatives Open-World-Adventure”.

Einen konkreten Release-Termin zu The Sinking City gibt es noch nicht. Als Zeit-Horizont für die Veröffentlichung wird aber das laufende Jahr (2018) genannt.

THE SINKING CITY Gameplay Trailer (Open World Cthulhu Game 2018) PS4/Xbox One/PC