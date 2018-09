Sinner: Sacrifice for Redemption soll am 18. Oktober 2018 offiziell für Playstation 4 und Xbox One als digitaler Download in den jeweiligen Stores erscheinen. Wie üblich, gilt es auch im neuen Action-RPG von Dark Star und Another Indie einmal mehr zahlreiche Erfolge als auch Trophäen zu erspielen.

Insgesamt könnt ihr in Sinner: Sacrifice for Redemption 61 Erfolge/Trophäen erspielen, wovon neun als geheim eingestuft wurden. Natürlich haben wir euch auch alle als Geheim eingestuften Achievements/Trophies in folgender Liste aufgedeckt.

Welche Erfolge/Trophäen in Sinner: Sacrifice for Redemption auf euch warten, könnt ihr der unten stehenden Liste entnehmen.

Hinweis: Fürs Erste sind nur die Erfolge- bzw. Gamerscore-Punkte verfügbar. Die PS4-Trophäen folgen, sobald verfügbar.

Sinner: Sacrifice for Redemption – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Sünder – 100 Gamerscore / Trophäe

Schalte alle Errungenschaften frei

Sprinten & Schlitzen – 15 Gamerscore / Trophäe

Führe einen Sprintangriff aus

Sekundenschnelle – 15 Gamerscore / Trophäe

Führe eine perfekte Abwehr aus

Opfergabe – 15 Gamerscore / Trophäe

Bringe ein Opfer

Erlöst – 15 Gamerscore / Trophäe

Erlöse eine Sünde

Verbannt – 15 Gamerscore / Trophäe

Verbanne eine Sünde

Erfahren – 15 Gamerscore / Trophäe

Führe 10 perfekte Normalattacken hintereinander durch

Triumph – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege einen Gegner

Gefallener – 15 Gamerscore / Trophäe

Stirb durch einen Fall

Entzündlich – 15 Gamerscore / Trophäe

Opfere dich selbst in der Flamme

K.O. – 15 Gamerscore / Trophäe

Werde von Rhodes aus der Arena gestoßen

Flink – 15 Gamerscore / Trophäe

Weiche Rhodes Schildansturm aus

Reite die Welle – 15 Gamerscore / Trophäe

Weiche Rhodes Schallwelle aus

Beinklette – 15 Gamerscore / Trophäe

Verstecke dich während des ganzen Kampfes unter Rhodes Füßen

Eigenbeschuss – 15 Gamerscore / Trophäe

Benutze Rhodes Angriff um 10 Sklavenkämpfer zu töten

Stolzer Rhodes – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege Rhodes

Verflucht – 15 Gamerscore / Trophäe

Stirb durch den Fluch von Faiz Tilus

Vergiftet – 15 Gamerscore / Trophäe

Stirb durch das Gift von Faiz Tilus

Versagen – 15 Gamerscore / Trophäe

Stirb durch Faiz Tilus nachdem er dir all seine Tricks gezeigt hat

Zauberbeständig – 15 Gamerscore / Trophäe

Vermeide das Zauberritual von Faiz Tilus

Feuerreinigung – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege Faiz Tilus mit Feuer

Gieriger Faiz Tilus – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege Faiz Tilus

Gefressen – 15 Gamerscore / Trophäe

Lass dich von Camber Luce fressen

Unter dem Eis – 15 Gamerscore / Trophäe

Falle in das Gefrohrene Meer während du gegen Camber Luce kämpfst

Magenbitter – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege Camber Luce ohne seine Schwäche auszunutzen

Bauchtrauma – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege Camber Luce indem du seine Schwäche sehr häufig ausnutzt

Unersättlicher Camber Luce – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege Camber Luce

Tiefgefrohren – 15 Gamerscore / Trophäe

Erfriere zu Tode während du Chanel bekämpfst

Bis auf die Knochen – 15 Gamerscore / Trophäe

Erlebe Chanel’s wahre Macht

Eingeengt – 15 Gamerscore / Trophäe

Stoße Chanel zu weit

Verweigerung der Lust – 15 Gamerscore / Trophäe

Wehre Chanels Angrife 3 Mal hintereinander ab

Unverführbar – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege Chanel mit Grazie

Lüsterne Chanel – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege Chanel

Des Feiglings Schicksal – 15 Gamerscore / Trophäe

Bringe mit deiner Feigheit Angronn zur Weißglut während er die Arena zerstört

Furchtlos – 15 Gamerscore / Trophäe

Kämpfe gegen Angronn Angesicht zu Angesicht

Zorniger Angronn – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege Angronn

Schwäche – 15 Gamerscore / Trophäe

Stirb durch Adams Greifangriff

Geopfert – 15 Gamerscore / Trophäe

Stirb durch Adams Opferangriff

Frust führt zu Zorn – 15 Gamerscore / Trophäe

Lass dich von Adam wiederholt in die Leere stoßen

Kritischer Treffer – 15 Gamerscore / Trophäe

Führe einen kritischen Treffer an Adam aus

Der Verlorene – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege Adam

Ein Licht aufgehen – 15 Gamerscore / Trophäe

Lass dich von einer Lampe schlagen während du gegen Levin Undok kämpfst

Zerhackt – 15 Gamerscore / Trophäe

Lass dich 3 mal von einer Axt schlagen während du gegen Levin Undok kämpfst

Tanz der fliegenden Dolche – 15 Gamerscore / Trophäe

Zerstöre 3 fliegende Dolche hintereinander während du gegen Levin Undok kämpfst

Raserei – 15 Gamerscore / Trophäe

Stoße Levin Undok zu weit

Party-Platzer – 15 Gamerscore / Trophäe

Verhindere den Doppeltanz von Levin Undok und besiege sie

Neidische Levin Undok – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege Levin Undok

Verweigert – 15 Gamerscore / Trophäe

Vermeide einen Ansturm während du Yordo und seine Wächter bekämpfst

Gegen die Runde – 15 Gamerscore / Trophäe

Vermeide es durch Yordos Einkreisattacke getroffen zu werden

Aus der Reihe treten – 15 Gamerscore / Trophäe

Lasse Yordos Wächter aus der Reihe tanzen

In Unterzahl – 15 Gamerscore / Trophäe

Stirb während du von Yordos Wächtern umzingelt bist

Fauler Yordo – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege Yordo

Geheime Erfolge/Trophäen

Déjà vu – 15 Gamerscore / Trophäe

Rede mit Chanel

Sprungbrett – 15 Gamerscore / Trophäe

Stirb durch Rhodes Landung

Gereinigt – 15 Gamerscore / Trophäe

Benutze Wasser, um dich vom Gift von Faiz Tilus zu befreien

Schnell statt stark – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege Camber Luce sehr schnell

Wirrwarr – 15 Gamerscore / Trophäe

Nimm Schaden durch die Wasserpflanzen während du Chanel bekämpfst

Griff des Titanen – 15 Gamerscore / Trophäe

Lass dich von Angronns Griff zerdrücken

Erhoben – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege Adam wenn er am mächtigsten ist

Eleganter Tänzer – 15 Gamerscore / Trophäe

Weiche dem Doppeltanz von Levin Undok aus

Jage dem König nach – 15 Gamerscore / Trophäe

Töte Yordo ohne seine Wächter zu töten