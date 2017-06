Skull & Bones – Segel setzen mit Ubisofts neuem Piratenspiel

Ab Herbst 2018, konkreter Termin: tba, werdet ihr euer eigenes Piratenschiff kommandieren, die Weltmeere bereisen und dabei fette Beute machen können. Möglich wird dies mit Skull & Bones, dem neuen kommenden Piratenabenteuer, welches der französische Entwickler und Publisher Ubisoft während der E3 2017 offiziell angekündigt hat.

Neben einem ersten Cinematic-Ankündigungstrailer stehen auch bereits ein paar Gameplay-Videos, die vor allem auch den enthaltenen Skull & Bones Multiplayer präsentieren, zum Anschauen bereit. Spielt wahlweise alleine oder als Teil einer Piratencrew.

Skull and Bones: E3 2017 Cinematic Announcement Trailer | Ubisoft [US]

Skull & Bones wird von Ubisoft Singapur entwickelt und versetzt euch in das goldene Zeitalter der Piraterie. Erstellt euren Piratenkapitän und durchkreuzt den von Handelsrouten durchzogenen Indischen Ozean auf der Suche nach Beute.

Skull and Bones: E3 2017 Multiplayer and PvP Gameplay | Ubisoft [US]

Skull & Bones wird von Ubisoft als „Online-Marine-Spiel“ beschrieben, das euch in eine systemische Spielwelt versetzt, die auf eure Handlungen reagiert und entwickelt, um euch auf Dauer herauszufordern. Mit Skull & Bones soll ein neuartiges Windsystem eingeführt werden, mit dem ihr viele taktische Möglichkeiten an die Hand bekommen sollt, um unter anderem schneller zu navigieren, weiter zu schießen, härter zu treffen oder auch feindlichen Schlägen zu entkommen. Weiterhin sollt ihr in der Lage sein eure eigene Schiffsflotte aufzubauen. Viele verschiedene Anpassungsoptionen sollen dafür zur Verfügung stehen, mit denen ihr die Möglichkeit habt eure Schiffe auf bestimmte Kampfsituationen zu spezialisieren.

Skull and Bones: E3 2017 Multiplayer Gameplay Walkthrough

Ergänzend hat Ubisoft bereits einige Skull & Bones Alpha- und Beta-Tests in Aussicht gestellt, für die ihr euch bereits jetzt schon vormerken lassen könnt. Besucht dafür einfach die offizielle Webseite und meldet euch unter Nennung eures bevorzugten Systems an.

SKULL AND BONES Gameplay Multijoueur (E3 2017)

Skull & Bones soll für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.