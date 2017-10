Slayaway Camp – Launch-Trailer zum Killer-Rätsel-Spiel veröffentlicht

Blue Wizard Digital haben zum sogenannten Killer-Rätsel-Spiel Slayaway Camp den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht, in welchem ihr grob zusammengefasst einen Eindruck vom Gameplay als auch den enthaltenen Features erhalten könnt.

In Slayaway Camp, eine, wie es heißt, Hommage an die Horrorfilme der 80er Jahre, seid ihr als Skullface, ein psychotischer Schlachter aus der Hölle, getrieben von Rache, unterwegs. Euer Weg führt euch durch jede Menge isometrische Level, in denen ihr eure Gegner wahlweise zerquetschen, verdreschen oder köpfen könnt und gleichzeitig gilt es auch das eine oder andere Rätsel zu lösen. Und während ihr spielt, bekommt ihr „echten Hair-Metal-Soundtrack“ der kanadischen Gruppe Gnü Truntion aufs Ohr.

Slayaway Camp: Butcher’s Cut | Launch Trailer | PS4, XBOX ONE

Slayaway Camp ist ab sofort für Xbox One in Europa und den USA verfügbar und wird im Zuge der Xbox Shocktober Deals mit einem Rabatt von 25 Prozent angeboten. Weiterhin kann Slayaway Camp ebenfalls im US-PSN-Store für Playstation 4 erworben werden und ab dem 1. November 2017 wird Slayaway Camp auch im europäischen PSN-Store erscheinen. Für PC/Steam ist Slayaway Camp bereits seit Oktober 2016 verfügbar.