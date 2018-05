Smoke and Sacrifice – Behind-the-Scene-Video gewährt weitere Einblicke in das Survival-RPG

Das Indie-Studio Solar Sail Games hat erst kürzlich den Veröffentlichungstermin für ihr Survival-Rollenspiel Smoke and Sacrifice enthüllt – wir haben darüber berichtet -, schon wird uns ein weiterer Trailer präsentiert, bei dem wir exklusive Behind-the-Scene Einblicke erlangen! Darin sprechen die Macher über die Entwicklung des Spiels und zeigen auch neue Gameplay-Szenen. Den dazugehörigen Trailer haben wir euch am Ende dieser Meldung eingebunden.

In der dunklen Fantasiewelt von Smoke and Sacrifice, in der groteske Kreaturen ihr Unwesen treiben und harsche gesellschaftliche Regeln das Leben bestimmen, schlüpft ihr in die Rolle von Sachi. Sachi ist eine junge Mutter, die sich auf die Reise begeben hat, um das Schicksal ihres Kindes zu ergründen. Mit einem komplexen Ökosystem werdet ihr in die von Hand illustrierte Welt eintauchen und um euer Überleben kämpfen müssen. In Smoke and Sacrifice altern Lebewesen, paaren und pflanzen sich fort und jagen einander – dadurch ensteht eine virtuelle lebende Welt.

Smoke and Sacrifice soll am 31. Mai 2018 für Nintendo Switch und PC veröffentlicht werden und soll bei der Veröffentlichung auf beiden Plattformen 24,99 Euro kosten. Während der ersten zwei Wochen wird es auch einen Rabatt von bis zu 20% geben! Die Veröffentlichung für PlayStation 4 und Xbox One soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Smoke and Sacrifice – Behind-the-Scene-Trailer