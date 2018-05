Smoke and Sacrifice – Survivial-Indie-Spiel erscheint Ende Mai für Nintendo Switch und PC

Das in London ansässige Indie-Studio Solar Sail Games hat bereits Anfang Februar 2018 ihr Survival-RPG Smoke and Sacrifice vorgestellt, das durch Cruve Digital für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One vertrieben wird. Einen Termin für die Veröffentlichung gab es bis dahin noch nicht, doch das hat sich geändert, denn das Spiel soll noch in diesem Monat am 31. Mai 2018 für Nintendo Switch und PC erscheinen! Die Veröffentlichung für PlayStation 4 und Xbox One soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

In der dunklen Fantasiewelt von Smoke and Sacrifice, in der groteske Kreaturen ihr Unwesen treiben und harsche gesellschaftliche Regeln das Leben bestimmen, schlüpft ihr in die Rolle von Sachi. Sachi ist eine junge Mutter, die sich auf die Reise begeben hat, um das Schicksal ihres Kindes zu ergründen. Mit einem komplexen Ökosystem werdet ihr in die von Hand illustrierte Welt eintauchen und um euer Überleben kämpfen müssen. In Smoke and Sacrifice altern Lebewesen, paaren und pflanzen sich fort und jagen einander – dadurch ensteht eine virtuelle lebende Welt.

“Die wunderschöne Welt soll im krassen Gegensatz zu der brutalen Geschichte der Spiels stehen“, so der Entwickler über Smoke and Sacrifice. “Durch die emotionale und mitreissende Erfahrung haben die Zuständigen eine Welt erschaffen, die das Survival-Gameplay und eine interessante Erzählweise verbinden und ihr Leben einhaucht“, so der Publishing Director von Curve Digital, Simon Byron.

Ihr könnt das Verhalten der Pflanzen und Tiere verändern, damit sie euch wohlgesonnen sind, wodurch jedoch wichtige Ressourcen abhanden kommen können, die ihr zum Überleben braucht. Zudem breitet sich auch ein tödlicher Rauch aus, der nicht nur das Verhalten der Feinde verändert, sondern auch eures.

Smoke and Sacrifice wird für 24,99 Euro nach der Veröffentlichung für Nintendo Switch und PC angeboten. Während der ersten zwei Wochen wird es auch einen Rabatt von bis zu 20% geben!

Smoke and Sacrifice – Termin für Nintendo Switch & PC bekanntgegeben