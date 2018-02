Smoke and Sacrifice – Survival-RPG für PC, Switch, PS4 und Xbox One angekündigt

Smoke and Sacrifice heißt das neue Survival-RPG-Projekt, welches derzeit vom britischen Studio Solar Sail Games entwickelt wird und von Curve Digital im Verlauf des Jahres 2018, konkreter Termin: tba, für Nintendo Switch, PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll.

Smoke and Sacrifice wird als “atemberaubend schönes und von Hand illustriertes” Survival-Rollenspiel beschrieben, dessen Geschichte von Mutterschaft und Überleben handelt. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Sachi, einer jungen Mutter auf der Suche nach dem Schicksal ihres Kindes. Durchstreift dafür eine dunkle, fantastische Welt, trefft auf groteske Pflanzen und Tiere und erlebt harsche gesellschaftliche Regeln. Ihr sollt ein komplexes Ökosystem erleben dürfen, da Lebewesen sich paaren und fortpflanzen, außerdem sich gegenseitig jagen und am Ende auch altern. Eure Aufgabe besteht darin diese Wildnis zu zähmen und zusammen mit Sachi die Geheimnisse des Inneren zu entwirren.

Smoke And Sacrifice – The Darker Truth – Reveal Trailer

Die von Hand gemalten Umgebungen von Smoke and Sacrifice stehen im Gegensatz zur, wie es heißt, brutalen Geschichte des Spiels. Nicht nur verschiedene Gegner werden euch bedrohen, die ganze Welt ist eine Bedrohung. Einfluss sollt ihr darüber nehmen können, dass ihr das Verhalten von Pflanzen und Tieren verändert. Das soll jedoch seinen Preis haben, denn jede Veränderung sorgt dafür, dass Ressourcen, die ihr für die Herstellung von Gegenständen benötigt, limitiert werden. Und zu erwähnen ist auch der tödliche Rauch, mit dem weiteren Herausforderungen auf euch zukommen sollen, unter anderem werde sich das Verhalten von Feinden und auch von Sachi selbst ändern.

Tancred Dyke-Wells, Mitgründer von Solar Sail Games kommentiert Smoke and Sacrifice wie folgt – Zitat:

Smoke and Sacrifice endlich offiziell ankündigen zu können – nachdem wir das Projekt so lange geheim gehalten haben. Sowohl ich als auch Neil Millstone haben schon Spiele für große Studios produziert, aber Smoke and Sacrifice gibt uns die Chance, zu unseren Wurzeln zurückzukehren und eine einzigartige Geschichte in einer mitreißenden Welt zu erschaffen. Wir wollten eine tiefgründige Geschichte mit den Herausforderungen von Überlebens-Gameplay verbinden. Es gilt, Wege zu finden, diese gruselige und organische Welt zu beeinflussen, um die eigene Aufgabe zu lösen.

Simon Byron, Publishing Director bei Curve Digital ergänzt – Zitat: