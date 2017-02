Snake Pass â€“ Release mit Trailer fÃ¼r Ende MÃ¤rz 2017 fÃ¼r PS4 und Xbox One angekÃ¼ndigt

Sumo Digital, unter anderen bekannt für Sonic & All-Stars Racing: Transformed oder auch LittleBigPlanet 3 (PS4-Version aktuell kostenlos für PS Plus Member), hat angekündigt den Physik-Plattformer Snake Pass am 29. März 2017 europaweit für Nintendo Switch, PC, Playstation 4 und Xbox One zu veröffentlichen. Ergänzend gibt es einen Trailer, der Snake Pass und dessen Spielprinzip etwas näher vorstellt.

Snake Pass – Release Date Reveal Trailer (2017) | Sumo Digital

Eines Tages wird die Heimat von Noodle, der Schlange, und Doodle, dem Kolibri, von einem mysteriösen Eindringlich bedroht. Noodle und Doodle müssen sich auf den Weg machen, um ihre Welt zu retten. Ihr übernehmt die Steuerung der Schlange Noodle und zusammen müsst ihr 15 Levels in verschiedenen Themenwelten bewältigen.

Snake Pass ist ein Retro-Plattformer, in dem es darum geht alles einzusammeln, was einem vor die Linse kommt. Dafür müsst ihr euch durch die verschiedenen Levels und Areale schlängeln, quetschen, klettern oder schwingen. Je weiter ihr vorankommt, desto herausfordernder werden die Umgebungen.

Weiterhin hat Sumo Digital bekanntgegeben, dass Snake Pass die Playstation 4 Pro unterstützen wird (höhere Auflösung, mehr Details). Snake Pass wird außerdem High Dynamic Range/HDR auf Playstation 4 Pro unterstützen.

Snake Pass wird für Xbox One und Windows 10 PC als sogenannter Xbox Play Anywhere Titel veröffentlicht werden. Das heißt, ihr müsst Snake Pass lediglich einmal kaufen und könnt danach sowohl auf Xbox One als auch auf Windows 10 ohne Extrakosten spielen. Der jeweils erzielte Spielfortschritt wird in der Cloud gespeichert und steht somit jederzeit zur Verfügung.