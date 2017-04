Sniper Ghost Warrior 3 – „Dangerous“-Trailer zeigt, wie effizient Spieler vorgehen können

CI Games hat zum kommenden Shooter Sniper Ghost Warrior 3 einen weiteren Trailer mit dem Titel „Dangerous“ veröffentlicht, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Nachdem CI Games zuletzt via Video Details zum Safe House, den im Spiel enthaltenen Gadgets als auch der zur Verfügung stehenden Spezial-Munition gezeigt hat, beleuchtet der heutige „Dangerous“-Trailer, wie effizient ihr in Sniper Ghost Warrior 3 vorgehen könnt.

In Sniper Ghost Warrior 3 könnt ihr verschiedene Vorgehensweisen verwenden. Greift unsichtbar aus dem Hinterhalt an oder greift auf eure Hieb- und Stichwaffen zurück und beweist im Nahkampf, was ihr drauf habt. Arbeitet mit explosiven Stoffen und nutzt außerdem auch Fahrzeuge als Waffe, um Gegner auszuschalten.

Sniper: Ghost Warrior 3 kann nach wie vor als Season Pass Edition für PC, Playstation 4 und Xbox One mit exklusiven Spielinhalten vorbestellt.

Sniper: Ghost Warrior 3 soll offiziell am 25. April 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen und neben der Kampagne auch einen Herausforderungsmodus bieten.

Sniper Ghost Warrior 3 | Official Dangerous Trailer