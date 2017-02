Sniper: Ghost Warrior 3 – Phil Spencer will „Xbox Benachteiligung auf den Grund gehen“

Vor Kurzem kündigte CI Games an, dass PC- und Playstation 4-Spieler bei der Vorbestellung von Sniper: Ghost Warrior 3 vom kostenlosen Season Pass profitieren, welcher jedoch nicht für die Xbox One-Version des Shooters angeboten wird.

Auch wenn es mit der Sniper: Ghost Warrior 3 Limited Edition eine alternative Fassung für Xbox One gibt, welche zumindest einen Teil der Season Pass-Inhalte bietet, bleibt derzeit fraglich, ob und vor allem dann zu welchem Preis die restlichen Inhalte auf Xbox One verfügbar sein werden.

Ein Umstand, den natürlich auch Fans und Spieler entsprechend hinterfragen und sich mit diesem Anliegen beispielsweise an Phil Spencer, Head of Xbox, gewandt haben. Auf Twitter wurde Spencer gefragt, was er von dem Vorgehen von CI Games halte, da es derzeit danach aussieht, dass Xbox One-Spieler für Sniper: Ghost Warrior 3 DLCs wohl mehr bezahlen müssen.

„Das gefällt mir nicht“, antwortete Spencer und ergänzt außerdem, dass er diese Ankündigung natürlich auch gesehen habe und dazu versichert er, dass er sich darum kümmern wolle und nachhaken werde, was es konkret damit auf sich hat, dass Xbox One-Spieler augenscheinlich im Falle von Sniper: Ghost Warrior 3 benachteiligt würden.

Sniper: Ghost Warrior 3 soll am 4. April 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.