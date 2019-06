Sniper: Ghost Warrior Contracts – Teaser-Trailer & Screenshots kündigen neuen Teil der Shooter-Reihe an

CI Games setzt seine beliebte als auch erfolgreiche Shooter-Serie mit Sniper: Ghost Warrior Contracts fort. Passend dazu liefert der Entwickler einen ersten Teaser-Trailer als auch ein paar Screenshots, beides haben wir euch nachfolgend eingebunden.

Mit Sniper: Ghost Warrior Contracts geht es für virtuelle Scharfschützen in die sibirische Wildnis. Ein zentrales, neues Element soll das Vertragssystem (Contracts System) sein. Damit kehrt man der Open World (Sniper Ghost Warrior 3) den Rücken. In der Solokampagne von Sniper: Ghost Warrior Contracts werden euch missionsbasierte Szenarien serviert. Es gibt ein Hauptziel, die bei Erledigung eine feste, finanzielle Belohnung zur Folge hat. Optional können Sekundärziele in Angriff genommen werden, die mit Extrazahlungen bei Erfolg honoriert werden. Missionen dieser Art können jederzeit wiederholt werden, um weiteres bzw. mehr Geld zu verdienen.

Sniper Ghost Warrior Contracts – Teaser Trailer

CI Games verspricht, dass diese Art des Missionesdesigns genau das liefert, was die Sniper-Serie ausmacht: dichte, fokussierte Karten, die taktische Spieler belohnt. Hinzu komme eine Fülle an optionalen Zielen, sodass eine Kombination aus unbegrenzten Missionen inkl. neuem Gameplay zur Verfügung steht. All dies ist mit einer optimierten Game-Engine gekoppelt, welche die Ladezeiten minimieren und eine stabile Bildrate aufrechterhalten soll.

Sniper: Ghost Warrior Contracts soll noch in 2019, konkreter Termin: tba, für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.