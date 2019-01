SNK 40th Anniversary Collection – Retro-Spielesammlung erscheint demnächst für PlayStation 4

Anfang April des vergangenen Jahres hat NIS America gemeinsam mit SNK, während der PAX East, die SNK 40th Anniversary Collection für Nintendo Switch angekündigt. Hierbei handelt es sich um eine Sammlung diverser Arcade-Klassiker, die zu den ,,besten des goldenen SNK-Zeitalters” gehören.

Nun gab Publisher NIS America bekannt, das sie die Retro-Spielesammlung auch für PlayStation 4 veröffentlichen wollen und dazu bereits ein Releasetermin im Gepäck hätten. So soll die SNK 40th Anniversary Collection am 22. März 2019 in Europa erscheinen und folgende Inhalte bieten:

Alpha Mission (Console/Arcade) Athena (Console/Arcade) Beast Busters (Console/Arcade) Bermuda Triangle (Arcade) Chopper 1 (Arcade) Crystalis (Console) Fantasy (Arcade) Guerrilla War (Console/Arcade) Ikari Warriors (Console/Arcade) Ikari Warriors II: Victory Road (Console/Arcade) Ikari Warriors III: The Rescue (Console/Arcade) Munch Mobile (Arcade) Ozma Wars (Arcade) Paddle Mania (Arcade) P.O.W. (Console/Arcade) Prehistoric Isle (Arcade) Psycho Soldier (Arcade) S.A.R.: Search and Rescue (Arcade) Sasuke vs. Commander (Arcade) Street Smart (Arcade) Time Soldiers (Arcade) TNK III (Console/Arcade) Vanguard (Arcade) World Wars (Arcade)

Die Retro-Spiele der SNK 40th Anniversary Collection wurden für die neusten System aufpoliert und haben eine Umstrukturierung der Kontroller-Settings erhalten. Bei der Veröffentlichung der PlayStation-4-Version soll auch die 4K-Auflösung unterstützt werden.

SNK 40th Anniversary Collection – Ankündigungs-Trailer