From Software – Codename „GR“ soll neustes Projekt der Dark Souls-Macher sein

From Software soll an einem neuen Spiel mit Codenamen „GR“ (Great Rune) arbeiten, wie unter anderem mit den Vorgängen vertraute Personen gegenüber Gematsu bestätigt haben.

Basierend auf derzeit angeblich bekannten Informationen zu „GR“ würde From Software bereits seit drei Jahren an dem Titel arbeiten. Ebenfalls seien Dark Souls III- und Bloodborne-Dorector Hidetaka Miyazaki sowie „A Song of Ice and Fire“-Schöpfer George R.R. Martin. Als Publisher würde einmal mehr Bandai Namco fungieren, die zudem „GR“ während der E3 2019 (11.-13. Juni 2019) offiziell enthüllen sollen.

Seit März 2019, da der Youtuber Spawn Wave quasi den Titel geleakt hat, hält sich das Gerücht hartnäckig, dass From Software an besagtem „Great Rune“ arbeitet.

FromSoftware’s Next Game Could be Its Most Ambitious Yet | Rumor Wave

In „Great Rune“ würde eine grundlegend offene Spielwelt geboten, die auch auf einem Pferd erkundet werden könne. Gewisse Einschränkungen würde es allerdings diesbezüglich wegen der Engine von From Software geben, wie Journalist Antonio Fucito von Multiplayer.it in Erfahrung gebracht haben will.

Thematisch böte „GR“ nordische Mythologie und als Spiele solle man verschiedene Königreiche in beliebiger Reihenfolge besuchen können. Außerdem will man bereits wissen, dass man die Anführer der jeweiligen Königreiche töten könne, infolgedessen man neue Fähigkeiten erhalte. Maßgeblich sei auch George R.R. Martin als Autor in den Entstehungsprozess von „GR“ involviert, der eigenen Angaben zufolge „in Japan beratend für ein Videospiel“ tätig gewesen sei. Zudem würde „GR“ ein, wie es heißt, „echter Nachfolger“ der Souls-Serie sein.

Bisher haben Bandai Namco bzw. From Software weder einen Titel mit Namen „Great Rune“ (GR) angekündigt noch entsprechende Meldungen kommentiert.