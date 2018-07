The Sojourn â€“ First-Person-Puzzlespiel fÃ¼r PS4 und Xbox One angekÃ¼ndigt

The Sojourn wird als First-Person-Puzzlespiel beschrieben, von Shifting Tides und Iceberg Interactive realisiert und soll im Verlauf des Jahres 2019, konkreter Termin: tba, für PC via Steam, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Im Zuge der Ankündigung wurden zu The Sojourn ein erster Trailer sowie ein paar grundlegende Informationen veröffentlicht. Demnach sollt ihr in The Sojourn die parallelen Welten von Licht und Dunkelheit durchqueren, mit dem Ziel, die Antwort auf die Natur der Realität zu finden.

The Sojourn – Announcement Trailer (4K)

Gestartet wird in einem schönen, reinen Land in dem jedoch nichts so ist, wie es scheint. Die Dunkelheit ist allgegenwärtig und stellt das Fundament der Welt, in der ihr lebt. Folglich müsst ihr eure Augen für die Schatten öffnen, denn nur wenn ihr das schafft, könnt ihr der sonst verborgenen Wahrheit auf die Spur kommen.

Überwindet Hindernisse in Form von zahlreichen Rätseln, die eure Wahrnehmung herausfordern werden, so die Macher von The Sojourn. Vier Kapitel mit einer jeweils eigenen Atmosphäre sowie Stil sollen in The Sojourn für euch zum Erleben, Durchqueren und Lösen zur Verfügung stehen.