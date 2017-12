Soma – Horror-Thriller jetzt auch für Xbox One erhältlich

Für PC sowie PlayStation 4 ist das Horror-Adventure SOMA bereits seit geraumer Zeit erhältlich. Unlängst startete der Unterwasser-Thriller auch für Xbox One (Preis: 29,99 Euro). Zeitgleich zur Xbox One-Version ist mit dem „Safe Mode“ ein optionaler Modus erschienen, der den Spieler unsterblich macht, ihn damit vor gefährlichen Kreaturen schützt, wodurch es jetzt nicht mehr zwingend erforderlich ist, die Monster zu umschleichen.

SOMA entführt uns in ein düsteres Szenario unterhalb der Meeresoberfläche. Schauplatz der Handlung ist die von der Außenwelt völlig isolierte Forschungsstation PATHOS-2, in der eine Gruppe von Wissenschaftlern an einem geheimen Projekt werkelt. Doch ein Experiment geht schief: Maschinen nehmen plötzlich menschliche Züge an und die Alien-Technologie richtet sich fortan gegen ihre Erbauer.

Die Entwickler von Frictional Games gelten als Meister des Horrors. Große Bekanntheit erreichten sie mit der Penumbra-Trilogie (2007 – 2008) und dem preisgekrönten Amnesia: The Dark Descent (2010). Auch Soma (die PC-Version kam bereits 2015 auf den Markt) erntete bei Spielern und Testern sehr gute Wertungsnoten.

SOMA Official Xbox One Launch Trailer