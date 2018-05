Someday You’ll Return – Neuer Trailer zum Psycho-Thriller verfügbar

Zu Someday You’ll Return ist jüngst ein neuer Trailer erschienen. Das aktuelle Video vermittelt euch einen Eindruck von der nervenaufreibenden Atmosphäre des Mystery-Adventures, welches 2019 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One auf den Markt kommen soll.

Someday You’ll Return wird von CBE Software entwickelt, den Machern des 2014 veröffentlichten Science-Fiction-Abenteuers J.U.L.I.A. – Among the Stars. Im kommenden Produkt übernehmen wir die Rolle eines Vaters, der sich auf die Suche nach seiner verschwundenen Tochter begibt und dabei in allerlei haarsträubende Situationen gerät.

Nach offiziellen Angaben legt der Titel den spielerischen Schwerpunkt auf „interaktive Dichte“ und vermengt narrative, explorative und psychologische (Horror-)Elemente, ganz in der Tradition von erfolgreichen Games wie The Vanishing of Ethan Carter, Firewatch, aber auch Resident Evil 7. In technischer Hinsicht kommt die Unreal Engine 4 zum Einsatz.

Someday You’ll Return Reveal Trailer