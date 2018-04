Sonic Mania Plus – Ab Mitte Juli 2018 könnt ihr erneut mit dem blauen Igel sprinten gehen

Sega gab vergangene Woche den offiziellen Veröffentlichungstermin von Sonic Mania Plus bekannt. So soll die erweiterte Version von Sonic Mania am 17. Juli 2018 für Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One als Retail-Version in Nordamerika und Europa im Handel erscheinen.

Das am 15. August 2017 für Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One veröffentlichte Sonic Mania konnte sich bereits eine Millionen Mal verkaufen. Das ist ein immenser Erfolg und daran soll die Plus-Variante auch anknüpfen. Dazu sollen auch zwei neue Charaktere aus Sonics Vergangenheit beitragen. Zum einen wird Mighty das Gürteltier und Ray das fliegende Eichhörnchen gemeinsam mit Sonic in rasanten Geschwindigkeiten die diversen Levels durchlaufen. Bei dem neuen “Zugabe-Modus” könnt ihr bekannte Spielabschnitte im frischen Design bestaunen und diese bieten durch die Überarbeitung diverser Abschnitte eine komplett neue Herausforderung für neue Spieler als auch Veteranen. Bei den Modi “Wettkampf” und “Rennen auf Zeit” wurden einige Änderungen und Updates vorgenommen, sodass Vier-Spieler-Wettkämpfe und Geister-Herausforderungen möglich sein sollen.

Die Retail-Edition soll mit einem 32-seitigen Artbook, einem Sega Mega Drive-Wendecover und einer holographischen Verpackung ausgestattet sein. Bei Gamestop könnt ihr bereits Sonic Mania Plus vorbestellen. Amazon hatte den Titel ebenfalls gelistet, doch wurde dieser aus bisher nicht bekannten Gründen wieder aus dem Shop entfernt.

Sonic Mania Plus – Offizieller Trailer