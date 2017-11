Sony Reward Programm – Erspielte Trophäen in PSN-Guthaben wandeln

Aktuell können Playstation-Spieler in den USA ihre erspielten Trophäen in PSN-Guthaben wandeln. Sony hat mit dem Sony Reward Programm ein entsprechendes Projekt ins Rennen geschickt, da sich das Trophäen sammeln im wahrsten Sinn des Wortes auszahlen soll.

Das Sony Reward Programm (Dt.: Sony Belohnungsprogramm) sieht vor, dass eine vorgegebene Menge Silber-, Gold- und Platin-Trophäen eine bestimmte Menge Punkte ergeben. Und diese Punkte wiederum ergeben das PSN-Guthaben. Die derzeitige Trophäen-Punkte-Staffelung sieht wie folgt aus:

100 Silber-Trophäen = 100 Punkte

25 Gold-Trophäen = 250 Punkte

10 Platin-Trophäen = 1.000 Punkte

Die beispielsweise 1.000 Punkte für zehn erspielte Platin-Trophäen ergeben einen Gegenwert von derzeit 10.00 US-Dollar, die in Form von PSN-Guthaben auf dem jeweiligen Spielerkonto verbucht werden.

Im Moment ist das Sony Reward Programm leider nur für Spieler in den USA verfügbar. Dass das Belohnungsprogramm aber auch in anderen Territorien angeboten wird, beispielsweise in Europa oder auch Japan, dürfte nur eine Frage der Zeit sein. In der Vergangenheit hat Sony unter anderem Playstation Now zunächst nur in den USA angeboten und nach entsprechender Testlaufzeit wurde das PS Now-Angebot auch auf andere Regionen ausgeweitet.