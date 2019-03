Sony – Take-Two Übernahme und Berichte dazu „nicht zutreffend“

Die letzten Tage kursierte das Gerücht, Sony würde Vorbereitungen treffen, um Entwickler und Publisher Take-Two, zu deren Portfolio unter anderem auch Rockstar Games mit ihren erfolgreichen Marken Grand Theft Auto und Red Dead Redemption gehören, zu übernehmen. Diese sind jedoch „nicht zutreffend“ und „nicht korrekt“ wie Tech-Reporter Yuji Nakamura vom Wirtschaftsdienst Bloomberg klar stellt. Bei seiner Aussage stützt er sich auf eine direkte Aussage, die er von Sony erhalten habe.

Aufgekommen war das Gerücht, Sony könnte Take-Two kaufen, durch Joel Kulina, seines Zeichens Head of Technology und Media Trading bei Wedbush Securities. In einer Mitteilung an seine Klienten gab er an, dass es „Gerüchte um eine potentielle Übernahme durch Sony“ geben würde. Wie sich inzwischen jedoch herausgestellt hat, hat diese Mitteilung keinen Bestand und ist nicht richtig!