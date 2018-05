Soul Calibur VI – Kämpferin Taki im neuen Trailer geleakt

Durch ein geleakten Trailer von Bandai Namco, wurde eine weitere Kämpferin für Soul Calibur VI enthüllt. Hierbei handelt es sich um Taki, eine Ninja-Dame, die aus der Soul-Edge- (beziehungsweise Soul-Blade) sowie Soul-Calibur-Reihe bekannt ist. Am Ende könnt ihr euch den geleakten Trailer anschauen, zu dem sich Bandai Namco bisher noch nicht weiter geäußert hat.

Taki ist ein weiblicher Ninja und besitzt dadurch eine hohe Beweglichkeit und Geschwindigkeit, was sich in ihren Bewegungs- und Angriffsmanövern bemerkbar macht. Durch ihre blitzschnelle Attacken und zusätzlichen Ninjutsu-Fähigkeiten steigt ein gefährlicher Gegner in den Soul-Calibur-VI-Ring.

Der sechste Teil der Beat’em Up-Reihe soll im Laufe diesen Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Soul Calibur VI – Charakter-Trailer zu Taki