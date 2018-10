Soulcalibur VI – Erfolge TrophÃ¤en Liste in Deutsch

Soulcalibur VI soll am 19. Oktober 2018 für Playstation 4 und Xbox One als digitaler Download als auch im stationären Handel erscheinen. Wie üblich, gilt es auch im neuen Beat’em Up von Bandai Namco einmal mehr zahlreiche Erfolge als auch Trophäen zu erkämpfen.

Insgesamt könnt ihr in Soulcalibur VI 49 Erfolge/Trophäen erspielen, wovon 14 als geheim eingestuft wurden. Natürlich haben wir euch auch alle als geheim eingestuften Achievements/Trophies in folgender Liste aufgedeckt.

Nachfolgend könnt ihr euch schon einmal einen Überblick verschaffen, welche Erfolge/Trophäen in Soulcalibur VI auf euch warten.

Hinweis: Fürs Erste sind nur die Playstation 4-Trophäen verfügbar. Die Xbox One-Erfolge folgen, sobald verfügbar.

Soulcalibur VI – Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Eine Geschichte über Schwerter und Seelen – Gamerscore / Platin Trophäe

Alle Trophäen erhalten.

Die Macht von Partnerschaften – Gamerscore / Bronze Trophäe

Setze einen Söldner in Waage der Seelen ein.

Kämpfe nie auf nüchternen Magen – Gamerscore / Bronze Trophäe

Iss Lebensmittel in Waage der Seelen.

Ab ins Getümmel – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe eine Nebenmission in Waage der Seelen ab.

Kein Unglück ist zu schwer – Gamerscore / Silber Trophäe

Schließe 10 Nebenmissionen in Waage der Seelen ab.

Interdimensionaler Krieger – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe die Mission “Spuren: Festung der Illusion” in Waage der Seelen ab.

Edge Master – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erhalte 50 Waffen in Waage der Seelen.

Der echte Edge Master – Gamerscore / Silber Trophäe

Erhalte 100 Waffen in Waage der Seelen.

Machthungrig – Gamerscore / Bronze Trophäe

Verbessere eine Waffe in Waage der Seelen.

Der beste Freund eines Schwertschmieds – Gamerscore / Bronze Trophäe

Verbessere 30-mal Waffen in Waage der Seelen.

Hiesiger Held – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erhöhe in Waage der Seelen die Stufe einer Stadt um eins.

Pionier der Prosperität – Gamerscore / Silber Trophäe

Erhöhe in Waage der Seelen die Stufe von vier Städten bis zum Maximum.

Die Jäger werden die Gejagten – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe 30 “Versiegeln von Astralrissen”-Missionen in Waage der Seelen ab.

Stählerner Körper – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erreiche Stufe 50 in Waage der Seelen.

Meister mit Stil – Gamerscore / Bronze Trophäe

Besiege einen Uralten in Waage der Seelen.

Erinnerungen an Vorgänger – Gamerscore / Bronze Trophäe

Verwende Seelenpunkte, um 10 Einträge im Museum freizuschalten.

Gute Klinge, bessere Fähigkeiten – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schalte Standby ein und lass dich während des Trainings-Modus mit einem anderen Spieler verbinden.

Der erste Schritt auf dem Weg zum Ruhm – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe den Arcade-Modus zum ersten Mal ab.

Das Gold im Blick – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erreiche im Arcade-Modus die Bewertung “Gold”.

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt – Gamerscore / Bronze Trophäe

Spiele einen Ranglistenkampf.

Nichts ist süßer als der Sieg – Gamerscore / Silber Trophäe

Gewinne 5 Ranglistenkämpfe.

Höheres Streben – Gamerscore / Silber Trophäe

Gewinne 5 Gelegenheitskämpfe.

Geburt eines Helden – Gamerscore / Bronze Trophäe

Bestreite 10 Online-Kämpfe mit einem Charakter, der in der Charaktererstellung erstellt wurde.

Das Schlachtfeld ruft – Gamerscore / Bronze Trophäe

Kämpfe 30 Online-Kämpfe.

Unstillbarer Blutdurst – Gamerscore / Silber Trophäe

Kämpfe 50 Online-Kämpfe.

Unantastbar – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erringe 15 perfekte Siege. (Außer Trainings-Modus.)

Von der Kritik gefeiert – Gamerscore / Bronze Trophäe

Führe 20 kritische Klingen erfolgreich aus. (Außer Trainings-Modus.)

Tödliche Präzision – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erziele 10 tödliche Treffer. (Außer Trainings-Modus.)

Stoß auf Stoß – Gamerscore / Bronze Trophäe

Führe 20 Abwehrstöße erfolgreich aus. (Außer Trainings-Modus.)

Möge der beste Krieger gewinnen (also ich) – Gamerscore / Bronze Trophäe

Siege bei 30 Umkehr-Klingen-Clashes mit A, B oder K. (Außer Trainings-Modus.)

Die Macht im Inneren – Gamerscore / Bronze Trophäe

Führe 20-mal eine Seelenladungs-Technik aus. (Außer Trainings-Modus.)

Grenzfragen – Gamerscore / Bronze Trophäe

Wirf deinen Gegner 20-mal aus dem Ring. (Außer Trainings-Modus.)

Das Eis brechen – Gamerscore / Bronze Trophäe

Halte 5 Abwehrstöße oder kritische Klingen mit einem Befreiungsangriff auf. (Außer Trainings-Modus.)

Körperverletzung – Gamerscore / Bronze Trophäe

Erziele 3 tödliche Treffer mit Astaroths “Rending Torment”. (Außer Trainings-Modus.)

Jagd auf Schatten – Gamerscore / Bronze Trophäe

Führe 10-mal “Steed of the Night” mit Grøh aus. (Außer Trainings-Modus.)

Soulcalibur VI – Geheime Erfolge/Trophäen

Geschichte schreiben – Gamerscore / Gold Trophäe

Schließe die Haupthandlung von Seelen-Chronik ab.

Ein auserwählter Krieger – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe die Geschichte eines Charakters in Seelen-Chronik ab. (Nur Grundspiel-Charaktere.)

Ihre Namen sind unvergessen – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe die Geschichten von 10 Charakteren in Seelen-Chronik ab. (Nur Grundspiel-Charaktere.)

Eine transzendentale Geschichte – Gamerscore / Gold Trophäe

Schließe die Geschichten von 20 Charakteren in Seelen-Chronik ab. (Nur Grundspiel-Charaktere.)

Das Erzittern einer Seele – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe die Mission “Der Astralriss” in Waage der Seelen ab.

Die Astralrisse rufen – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe die Mission “Der Mann in Schwarz” in Waage der Seelen ab.

Der Krieg um die Welt beginnt – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe die Mission “Auf der Straße” in Waage der Seelen ab.

Mit einer Mission betraut – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe die Mission “Tod oder Ehre” in Waage der Seelen ab.

Entfesslung des echten Schwerts – Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe die Mission “Das Ende einer Reise” in Waage der Seelen ab.

Abschied von einem trostlosen Winter – Gamerscore / Silber Trophäe

Die Haupthandlung von Waage der Seelen wurde mit Tendenz zum Guten abgeschlossen.

Ruhender Krieger – Gamerscore / Silber Trophäe

Die Haupthandlung von Waage der Seelen wurde mit Tendenz zum Bösen abgeschlossen.

Weltenbummler – Gamerscore / Silber Trophäe

Lege in Waage der Seelen eine Reise zurück, die insgesamt so lang ist wie 3 Umrundungen der Erde.

Ruhmreiche Zukunft – Gamerscore / Silber Trophäe

Schalte im Arcade-Modus den Schwierigkeitsgrad “Legendär” frei.

Elefant im Porzellanladen – Gamerscore / Bronze Trophäe

Zerstöre 5-mal jegliche Ausrüstung deines Gegners. (Außer Trainings-Modus.)