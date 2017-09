South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Goldstatus erreicht und USK-Altersfreigabe erteilt

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass die South Park-Fortsetzung South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe (Engl.: South Park: The Fractured But Whole) den Goldstatus erreicht hat. Damit sind offiziell fürs Erste die Entwicklungsarbeiten am Hauptspiel abgeschlossen, die Vervielfältigung kann beginnen und dem geplanten Release am 17. Oktober 2017 steht grundlegend nichts mehr im Weg.

Weiterhin teilte Ubisoft mit, dass South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe, gültig für Deutschland, die USK-Altersfreigabe „ab 16 Jahre“ erhalten hat. Zudem werde, so Ubisoft ergänzend, South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe komplett ungeschnitten erscheinen und die aus der TV-Serie bekannten Original-Synchronsprecher werden zu hören sein.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe wird ab dem 17. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar sein.

South Park: The Fractured But Whole: Game Is Gold | Official Trailer