Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition – Release der PS4-Box-Version für Ende Mai 2018 geplant

Lange war es still um den First-Person Shooter Space Hulk: Deathwing, welches im Warhammer 40.000-Universum angesiedelt ist. Jedoch spendierten Entwickler Streum On Studio und Publisher Focus Home Interactive dem Titel in der Enhanced Edition einen Release-Termin! Somit soll das Spiel am 22. Mai 2018 als Retail-Version für PlayStation 4 erscheinen. Diejenigen, die Space Hulk: Deathwing via Steam bereits besitzen, werden ein kostenloses Update zur Verfügung gestellt bekommen.

Ihr übernehmt in Space Hulk: Deathwing die Rolle eines Space Marines, einer der geheimsten und gefürchtetsten Streitkräfte der Space Marines: dem Deathwing vom Orden der Dark Angels. Ihr müsst euch nicht alleine in den verzweifelten Kampf gegen die Genestealers stürzten, denn zu den neuen Inhalten zählt ein vollwertiges Mehrspielermodus, bei dem ihr von bis zu drei weiteren Freunden begleitet werden könnt. Zusätzliche Mehrspielerklassen werden außerdem hinzugefügt, ebenso wie Waffen, Fertigkeiten und Gegnertypen.

Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition Features:

Klassen-Individualisierung: Das Fortschritts-System lässt Spieler Rüstung und Waffen-Skins sowie andere ästhetische Gegenstände freischalten.

Das Fortschritts-System lässt Spieler Rüstung und Waffen-Skins sowie andere ästhetische Gegenstände freischalten. Chaplain-Klasse: Die Chaplain-Klasse bringt einige neue Fähigkeiten mit, mit denen die Überlebenschance des Teams gesteigert werden kann. Diese Klasse ist zudem auf den Nahkampf spezialisiert und kann sich Horden von Gegnern widmen.

Die Chaplain-Klasse bringt einige neue Fähigkeiten mit, mit denen die Überlebenschance des Teams gesteigert werden kann. Diese Klasse ist zudem auf den Nahkampf spezialisiert und kann sich Horden von Gegnern widmen. Neue Waffensysteme: Neue Nah- und Fernkampfwaffen bieten den Spielern und ihren Squads noch mehr Optionen, um die brutalen Kämpfe zu überleben.

Neue Nah- und Fernkampfwaffen bieten den Spielern und ihren Squads noch mehr Optionen, um die brutalen Kämpfe zu überleben. Neue Gegnertypen: Neue einzigartige Genestealers -Typen bringen den Spielern größere Herausforderungen, die in die Annalen der Space Hulk eingehen wollen.

Neue einzigartige -Typen bringen den Spielern größere Herausforderungen, die in die Annalen der Space Hulk eingehen wollen. Spezialmissionen: Zufällige Ziele und Gegnerspawns bieten den Spielern einen enormen Wiederspielwert.

Hierzu ist noch wichtig zu erwähnen, dass alle Klassen-Individualisierung nur durch den eigenen Spielfortschritt erreicht werden können. Also fällt der Einsatz von Mikrotransaktionen in Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition komplett weg. Nachfolgend könnt ihr euch den neusten Gameplay-Trailer anschauen, der neben dem Release-Termin veröffentlicht wurde.

Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition Gameplay-Trailer