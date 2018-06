The Spectrum Retreat – Gameplay-Video mit Kommentaren der Entwickler

Zum noch in diesem Sommer erscheinenden Action-Adventure The Spectrum Retreat hat Ripstone Games ein weiteres kommentiertes Video veröffentlicht. Geht mit Dan Smith, dem geistigen Vater von The Spectrum Retreat, auf Reisen und lasst euch in dem kommentierten Trailer nicht nur neues Gameplay Zeigen, sondern auch etwas darüber erklären, was es mit den Puzzle-Design und dem der generellen Entwicklung von The Spectrum Retreat auf sich hat.

The Spectrum Retreat soll noch dieses Jahr, konkreter Termin: tba, für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Weitere Details sowie den Ankündigungstrailer zu The Spectrum Retreat könnt ihr euch in diesem Beitrag anschauen.

The Spectrum Retreat – Gameplay with Developer Commentary