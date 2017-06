Spider-Man – E3 2017 Gameplay-Trailer steht zur Verfügung

Neben einigen anderen Playstation exklusiven Titeln, war auch Spider-Man ein Thema und wurde anhand eines umfangreichen Gameplay-Videos vorgestellt.

Spider-Man wird von Insomniac Games exklusiv für Playstation 4 und Playstation 4 Pro entwickelt und wurde erstmals während der E3 2016 präsentiert. Während im April 2017 noch vermeldet wurde, das Spider-Man noch 2017 erscheinen soll, ist der Release jetzt wohl doch auf das Jahr 2018 verschoben worden.

Die Echtzeit-Demo, welche dem neuen Spider-Man Video zu Grunde liegt, zeigt eindrucksvoll, wie viel Arbeit in die superweichen Animation von Spider-Man gesteckt wurde. Nach Angaben von Bryan Intihar, dem Creative Director bei Insomniac Games, wurden für Spider-Man Parcours-Bewegungen verwendet, um die bestmöglichen Bewegungsabläufe zu gestallten. Ebenso viel Arbeit wurde in das erkundbare Manhattan investiert und in die Spinnenfäden, welche tatsächlich an den Häusern landen und nicht irgendwie in der Luft oder an Kanten hängen bleiben.

Spider-Man – Gameplay Trailer – E3 2017 [PS4]