Spider-Man – PGW 2017-Trailer gewährt Blick unter Spider-Mans Maske

Im Zuge der Paris Games Week haben Sony und Insomniac Games einen neuen Trailer zum kommenden Playstation 4-exklusiven Spider-Man-Spiel veröffentlicht, in welchem ein Blick unter die Spider-Man-Maske auf Peter Parker geworfen wird.

Weiterhin wird, wie Brian Intihar, Creative Director von Marvel’s Spider-Man bei Insomniac Games, auch Peter Parkers enge Freundin Mary Jane Watson, seine Tante May und sein Langzeitwidersacher Wilson Fisk aka Kingpin etwas näher vorgestellt.

Spider-Man – Peter Parker Trailer [PS4] Paris Games Week 2017

Peter Parker versucht, während er das Leben eines Superhelden führt, seine Karriere und sein Privatleben auf die Reihe zu bekommen. Eigentlich ist Parker sehr erfahren darin das Verbrechen zu bekämpfen, schließlich hat er es auch geschafft Kingpin zu Fall zu bringen, aber doch bleibt die Frage, ob er die Balance zwischen diesen verschiedenen Lebensweisen halten kann. Denn es kann durchaus passieren, dass am Ende die Verantwortung, die Stadt zu beschützen, eventuell doch die Oberhand gewinnt, vor allem wenn es tatsächlich so war, dass Kingpin derjenige war, der für „Ordnung in der Stadt gesorgt hatte“.

Intihar führt weiter aus, dass die besten Spider-Man-Geschichten daraus entstehen, dass die Welten von Parker und Spider-Man miteinander kollidieren. Das heißt für euch, dass ihr Peters Welt verstehen solltet, und deshalb werdet ihr Peter auch spielen können. Und dabei spielt auch MJ (Mary Jane), die kluge, gewiefte Reporterin für den Daily Bugle, eine wichtige Rolle. MJ wird verdächtige Aktivitäten in der gesamten Stadt untersuchen und außerdem nicht nur einfach ein NPC-Sidekick sein, nein, auch MJ werdet ihr in wichtigen Momenten spielen können.

Eine weitere wichtige Person für Peter ist natürlich seine Tante May, die seit Jahren schon für den Philanthropen Martin Li und seine F.E.A.S.T.-Unterkünften arbeitet. Dank Peter hat sie auch mit dem jungen Miles Morales einen freiwilligen Helfer an ihrer Seite. Aber all das erscheint in neuem Licht, als Peter herausfindet, dass Tante Mays Arbeitgeber in Wirklichkeit Mister Negative ist. Und dieser Terrorherrschaft gilt es Einhalt zu gebieten – ganz klar eine Aufgabe für Spider-Man.

Wenn ihr noch mehr über Spider-Man, dass 2018, konkreter Release: tba, erscheinen soll, erfahren wollt, könnt ihr am kommenden Freitag, 3. November 2017 ab 22:00 Uhr auf Twitch einen speziellen Livestream verfolgen, da der obige Trailer nochmals ganz genau angeschaut wird und ihr die Möglichkeit habt den Entwicklern Fragen dazu zu stellen.