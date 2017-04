Spider-Man – Release soll noch 2017 erfolgen

Spider-Man von Marvel und Entwickler Insomniac Games (Sunset Overdrive, Ratchet & Clank) soll noch im Verlauf dieses Jahres erscheinen. Entsprechend hat sich der auch an der Spider-Man Entwicklung beteiligte Ryan Penagos, Vice President & Executive Editor der Marvel Digital Group in der aktuellen Ausgabe der Marvel TWHIP! The Big Marvel Show geäußert.

Der Aussage Penagos stellt allerdings noch gegenüber, dass Entwickler Insomniac Games bisher keine Angaben zum Spider-Man Release-Termin gemacht haben. In wie somit die Aussage von Penagos seine Richtigkeit hat, bleibt für den Moment noch abzuwarten.

Spider-Man wurde vergangenes Jahr im Juni 2016 exklusiv für Playstation 4 angekündigt. Einmal mehr sollt ihr in Spider-Man in die Rolle von Peter Parker schlüpfen können, um Kriminellen jeglicher Art in den Hinter zu treten.