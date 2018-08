Spirit of the North – Mystik, Folklore, Nordlichter und ein abenteuerlustiger Rotfuchs

Spirit of the North heißt das neue Third-Person-Abenteuer, welches derzeit bei Infuse Studio entsteht und zunächst einmal nur für Playstation 4, konkreter Termin: tba, erscheinen soll. Da die Formulierung aktuell „zuerst für PS4“ lautet, ist die Möglichkeit durchaus gegeben, dass Spirit of the North auch für Nintendo Switch und/oder Xbox One umgesetzt werden kann.

Spirit of the North wird als Einzelspieler-Adventure beschrieben und ist laut Entwickler von der Landschaft Islands inspiriert. Weiterhin bediene man sich für die zu Grunde liegende Geschichte an verschiedenen, überwiegend jedoch nordischen Folkloren. Einen ersten zarten als auch durchaus kreativen Vorgeschmack erhaltet ihr mit nachfolgendem Debut- bzw. Ankündigungstrailer.

Spirit of the North – Debut Trailer | PS4

Im fertigen Spiel schlüpft ihr in die die Rolle eines hübschen Rotfuchses, mit dem ihr die idyllische Tundra durchstreift, Gletscherhöhlen erkundet und Bergwiesen durchwandert, stets begleitet vom namensgebenden Geisterfuchs Spirit of the North. Dabei folgt ihr einer am Himmel präsenten scharlachroten Spur.

Spirit of the North wird als „einzigartig“ beschrieben, da bewusst auf klassische Erzählungen und Dialoge verzichtet werde. Stattdessen müsst ihr eure Umgebung quasi einatmen, um Rätsel zu lösen und einer alten, jedoch in Trümmern liegende Zivilisation auf die Spur zu kommen. Tayler Christensen, Miterfinder und Programmierer von Spirit of the North erklärt das geplante Vorgehen im Spiel wie folgt – Zitat: