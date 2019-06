Spiritfarer – E3 2019-Trailer kündigt Seelenbegleiter-Simulation an

Spiritfarer wurde während der E3 2019 Xbox Pressekonferenz mit einem ersten Gameplay-Trailer angekündigt. Entwickelt wird Spiritfarer von Thunder Lotus und soll 2020, konkreter Termin: tba, für Nintendo Switch, PC via Steam sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

Spiritfarer befasst sich mit dem Thema Tod und versetzt euch in die Rolle des Fährmanns, der den Seelen der Verstorbenen beim Übertritt hilft. Damit die Verstorben ihr Leben nach dem Tod antreten können, müsst ihr jedoch erst einmal für das passende Schiff sorgen, das ihr selbst baut. Bereist damit die Welt, kümmert euch um eure spirituellen Begleiter, freundet euch mit ihnen an, um sie am Ende ins ewige Licht gehen zu lassen.

Farmt, mint, fisht, erntet, kocht und vor allem craftet euch durch die mysteriöse Meere und lernt dabei was es heißt seinen Freunden Lebewohl sagen zu müssen.

Spiritfarer: What will you leave behind?