SpongeBob SqaurePants: Battle for Bikini Bottom – Neuauflage mit erstem Trailer angekündigt

THQ Nordic hat im Zuge seines angekündigten „Game-athon“, da vom 5.-7. Juni 2019 jeweils täglich ein neues Spiel vorgestellt werden soll, die erste Enthüllung vollzogen und den guten, alten Schwammkopf ins Rennen geschickt.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom bzw. Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom wie es im Deutschen heißt und das erstmals 2003 für Gamecube, GBA, PC, Playstation 2 und Microsofts erste Xbox veröffentlicht wurde, soll als Neuauflage für Nintendo Switch, PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – Announcement Teaser

In SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated dreht der böse Plankton am Rad und verfolgt einen teuflischen Plan. Um das Schicksal Bikini Bottoms zu retten, tretet ihr auf den Plan. Fünf große Welten gilt es zu erkunden, in denen Minispiele erledigt, Puzzle gelöst und Quizfragen beantwortet werden müssen. Auf eurer Reise werdet ihr auch auf andere vertraute Charaktere treffen, darunter Thaddäus, Mr. Krabs, Sandy Cheeks oder auch Patrick Star. Zudem ist offenbar ein neuer Multiplayer geplant, da ihr euch Truppen anschließen können sollt.

Unklar ist für den Moment noch, wann die Neuauflage SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated veröffentlicht werden soll.