Spyro Reignited Trilogy – Offiziell angekündigt: der lila Drache erscheint am 21. September 2018

Activision und Toys for Bob haben Nägel mit Köpfen gemacht: Spyro, der sympathische lila Drache kommt zurück und damit haben sich die Gerüchte, die bis dato im Umlauf waren, soweit bestätigt.

Spyro Reignited Trilogy heißt die Auflage, die Activision am 21. September 2018 für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen veröffentlicht wird – damit auch passend zu Spyros 20. Geburtstag, denn der erste Spyro-Ableger erschien im September 1998 (USA) bzw. Oktober 1998 (Europa). Und passend zur Ankündigung gibt es auch nicht nur einen ersten Trailer, sondern auch noch eine paar frische Screenshots. Weiterhin könnt ihr Spyro Reignited Trilogy ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellen.

Spyro Reignited Trilogy wird aus den drei Originalspielen Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer und Spyro: Year of the Dragon bestehen. Alle drei Spiele werden grafisch überarbeitet, wobei Toys for Bob als verantwortlicher Entwickler den Spyro-Originalspielen treu bleiben werde. Man habe, so Paul Yan, Chief Creative Officer bei Toys for Bob, “alles daran gesetzt, die Charaktere und Welten so liebevoll nachzuempfinden, wie sie in der Erinnerung der Fans leben.

All Scaled Up Reveal Trailer | Spyro™ Reignited Trilogy | Spyro the Dragon [DE]

Mit Spyro Reignited Trilogy dürft ihr euch auf mehr als 100 Levels mit verbessertem Belohnungssequenzn, Spyros durchgeknallter Drachenbande und weiteren Chaoten, inklusive Libelle Sparx, Jäger, Sheila, Agent 9 und Sergeant Byrd, und vielem mehr freuen. Die Umgebungen wurden in allen drei Teilen verbessert, die Steuerung überarbeitet und zudem mit neuen Lichteffekten sowie nachgebildeten Zwischensequenzen aufgehübscht.

Als Besitzer von Crash Bandicoot N.Sane Trilogy für PS4 (gültig für Europa, Austrailen und Lateinamerika) habt ihr, wie Activision bestätigt hat, außerdem ab Montag, 9. April 2018 die Möglichkeit, den Trailer zu Spyro Reignited Trilogy im Crash Bandicoot 3: Warped-Spiel anzuschauen. Zum Trailer gelangt ihr, wenn ihr im Titelbildschrim von Crash Bandicoot 3: Warped den folgenden Code ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → Viereck eingebt.