Spyro Reignited Trilogy – Ripto’s Rage & Colossus Level Gameplay-Videos verfügbar

Spyro, der wohl bekanntestes lilafarbene Drache aus dem Hause Activision stellt sich mit zwei weiteren Gameplay-Videos vor, die ihr euch nachfolgend zu Gemüte führen könnt. Beide Videos zeigen einmal mehr, wie sehr sich Spyro gewandelt hat und welche grafischen bzw. generell optischen Anpassungen die Entwickler Toys for Bob (Skylanders) vorgenommen haben.

Die Spyro Reignited Trilogy beinhaltet die drei Originalspiele Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer sowie Spyro: Year of the Dragon und soll ab dem 21. September 2018 für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

Spyro Reignited Trilogy – Spyro 2: Ripto’s Rage PS4 Gameplay | PlayStation Underground

Spyro Reignited Trilogy Gameplay: Colossus Level Playthrough