Mit der Spyro Reignited Trilogy ist Activision dem Wunsch vieler Spieler nachgekommen und veröffentlicht alle drei Ableger der Spyro the Dragon-Reihe (Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage, Spyro 3: Year of the Dragon) als runderneuerte Remakes in einer Spielesammlung.

Natürlich werdet ihr auch in der Spyro Reignited Trilogy Gelegenheit haben, diverse Erfolge oder Trophäen zu erspielen. Während in der Playstation 4-Variante alle drei Spyro-Titel getrennt in eurer Trophäen-Übersicht erscheinen werden, steht Xbox One-Spielern “nur” eine Gesamt-Übersicht mit 105 Erfolgen zur Verfügung.

Um eine bessere Übersicht zu gewährleisten, stellen wir euch fürs Erste für jeden Teil der Sypro-Reihe eine eigenen Erfolge/Trophäen Liste in Deutsch bereit.

Nachfolgend könnt ihr euch schon einmal einen Überblick verschaffen, welche Erfolge/Trophäen in Spyro 2: Ripto’s Rage von Activision und Toys for Bob auf euch warten.

Nachdem im August 2018 eine Releaseverschiebung erfolgte, soll die Spyro Reignited Trilogy nun ab dem 13. November 2018 gleichermaßen für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen im Handel und als digitaler Download erhältlich sein.

Spyro Reignited Trilogy – Spyro 2: Ripto’s Rage Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Hyperschall – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Zünde in 15 Sekunden 6 Edelsteinlampen an

Tja, warum nicht – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe Jägers Herausforderung ab

Schlechtes Sushi – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Gib dem hungrigen Götzen keinen roten Fisch

Mit Köpfchen – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stürme in Kolosse gegen eine Ziege

Aus die Maus – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Besiege alle Roboter in Hurrikos

Gerettet! – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Verpass allen Schildkröten in Schildkrötensuppe-Herausforderungen Kopfnüsse

Kiefersperre – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Zerstör alle Robohaie

Umweltschützer 1 – 45 Gamerscore / Gold Trophäe

Schließe Verlies von Crush ab, ohne Futter zu treffen

Anheizen – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Röste alle Zuschauer

Weite Ferne – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schließe das lange Gleiten nach Kugeln in der Herbstlichen Heimat ab

Schädlingsbekämpfung – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Besiege alle Käfer in einem Superflug

Unverbrannt – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Berühre in Skelos-Einöde nicht die Lava

Anti-Gnorc-Kanone – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Benutze eine Kanone, um einen TNT-Werfer zu besiegen

Kein Ärger mehr – 45 Gamerscore / Gold Trophäe

Bau keinen Unfall mit dem Rollbrett

In Deckung – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Lass dich nicht von Bombo treffen

Riesenbändiger – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Besiege alle Erdformer in Zerbrochene Hügel

Gemopst – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Klau Jäger ein Stück Kristallpopcorn

Trockene Füße – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Berühre in Schattige Oase nicht das gefährliche Wasser

Umweltschützer 2 – 45 Gamerscore / Gold Trophäe

Schließe Gulps Aussichtspunkt ab, ohne Futter zu beschädigen

Höhenflug – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Besiege alle Schneemobile und besiege dann einen Hängegleiter

Vogelfrei – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Röste in Metrostrecke zuerst alle Tauben

Gartenarbeit – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stoß in Wintertundra jeden Felsen mit dem Kopf an

Affenzirkus – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Stürme durch alle Affen in Zaubersumpf

Schaflos – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Triff keine Schafe in Wolkentempel

Alle, alle sind jetzt frei – 45 Gamerscore / Gold Trophäe

Besiege den Ochsen, ohne getroffen zu werden

Spuckball – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Besiege alle Robobienen durch Spucken

RGB – 25 Gamerscore / Bronze Trophäe

Benutze in Riptos Arena alle drei Arten von Powerups

Krabbelviecher! – 35 Gamerscore / Silber Trophäe

Besiege 5 Buggys beim Stürmen

Er BRENNT! – 100 Gamerscore / Gold Trophäe

Schalte die permanente Superflamme frei

Riptos Reue – Platin Trophäe

Sammle alle Trophäen in Spyro 2: Ripto’s Rage!