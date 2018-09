Mit der Spyro Reignited Trilogy ist Activision dem Wunsch vieler Spieler gefolgt und veröffentlicht alle drei Ableger der Spyro the Dragon-Reihe (Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage, Spyro 3: Year of the Dragon) als runderneuerte Remakes in einer Spielesammlung.

Natürlich werdet ihr auch in der Spyro Reignited Trilogy Gelegenheit haben, diverse Erfolge oder Trophäen zu erspielen. Während in der Playstation 4-Variante alle drei Spyro-Titel getrennt in eurer Trophäen-Übersicht erscheinen werden, steht Xbox One-Spielern “nur” eine Gesamt-Übersicht mit 105 Erfolgen zur Verfügung.

Um einen besseren Überblick zu gewährleisten, stellen wir euch erste einmal für jeden Teil der Sypro-Reihe eine eigenen Erfolge/Trophäen Liste in Deutsch bereit.

Nachfolgend könnt ihr schon mal stöbern, welche Erfolge/Trophäen in Spyro 3: Year of the Dragon von Activision und Toys for Bob auf euch warten.

Nachdem im August 2018 eine Releaseverschiebung stattgefunden hat, soll die Spyro Reignited Trilogy ab dem 13. November 2018 gleichermaßen für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen im Handel und als digitaler Download erhältlich sein.

Spyro Reignited Trilogy – Spyro 3: Year of the Dragon Erfolge Trophäen Liste in Deutsch

Alles eingesackt – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Bad Sonnenaufgang: Befreie Sheila das Känguru

Auf dem Weg nach oben – 40 Gamerscore / Gold Trophäe

Bad Sonnenaufgang: Starte den Transporter-Ballon

Schläger der Villa – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Villa Sonne: Besiege alle Feigling-Rhinoxe

Kopf in den Wolken – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Wolkentürme: Gleite mehr als 5 Sekunden lang (und lande sicher!)

Ein aufgeschlossener Zug – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Schmelzkrater: Schalte die verschlossene Schatzkiste frei

Bis bald, Bluto – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Muschelstrand: Besiege Blutos Hai-Atom-U-Boot

Stampf-Zielübungen – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Sheilas Alm: Zerstör als Sheila alle Kopfstoß-Schatzkisten

Sternkraft – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Pilzstrecke: Flieg in einer Runde durch 4 Stern-Temposchübe

Jetzt ist Schluss! – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Das Verlies von Buzz: Besiege Buzz

Wer krebst hier rum? – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Flusskrebsfarm: Besiege den Flusskrebskönig

Ein Pinguin in der Hand – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Gartenstadt: Befreie Wachtmeister James Byrd

Ein kleiner Schritt für einen Drachen – 40 Gamerscore / Gold Trophäe

Gartenstadt: Starte den Transporter-Kreisel

Kanonenfutter – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Eisspitze: Zerstör 6 eisige Sachen mit den Kanonen

Ballon-Zerplatzer – 20 Gamerscore / Silber Trophäe

Zaubertürme: Zerstör alle Ballons

Lange schlummern gelegt – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Spukende Sümpfe: Besiege Schlafmütze

Eine Flasche voll Neugier – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Bambusterrasse: Folg den Fragezeichen-Flaschen bis zum Ende

Byrd-Bomben – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Wachtmeister Byrds Stützpunkt: Bombardiere als Wachtmeister Byrd alle Schatzkisten

Raketenrennen – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Querfeldein-Strecke: Feuere in einem Rennen 5 Raketen ab

Kein Drache zum Essen! – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Spikes Arena: Besiege Spike

Spinnwebe-Ade – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Spinnenstadt: Besiege als Sparx die Spinnenkönigin

Kleiner Preis, großer Bär – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Abendsee: Befreie Bentley, den Yeti

Ein großer Sprung für die Drachenheit – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Abendsee: Starte die Transportrakete

An die Kanonen – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Verlorene Flotte: Benutze Kanonen, um alle Geier zu treffen

Ein Dutzend eisgekühlt – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Frost-Altäre: Benutze den Eisatem, um 12 Gegner einzufrieren

Drachenzwilling-Drama – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Feuerwerksfabrik: Besiege die Drachenzwillinge (Boss)

Desto tiefer fallen sie – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Bezaubernder Grat: Besiege einen Riesen

Totem-Zerstörung – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Bentleys Außenposten: Zerstör als Bentley alle Totempfähle

Echte Sternkraft – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Honigwaben-Strecke: Flieg in einem Rennen durch 12 Stern-Temposchübe

Verbrannt! – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Wüstenpalast-Grube: Besiege Scorch

Mantalöscher – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Seesternriff: Besiege als Sparx den Mantarochen

Affen-Abrechnung – 30 Gamerscore / Silber Trophäe

Mitternachtsberg: Befreie Agent 9

8.000 Gründe zum Zutreten – 40 Gamerscore / Gold Trophäe

Mitternachtsberg: Räche dich an Geldsack

Weggezaubert – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Kristallinseln: Besiege alle Kristallbären

Schmetterlingsjäger – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Wüstenruinen: Finde beide Schmetterlingsgläser

Ein sarkosympathischer Typ – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Spukende Gruft: Zerstör alle Sarkophage

Schießkünste – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Dino-Minen: Besiege als Agent 9 einen Gegner mit einem Abprallschuss

Bombenstimmung – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Labor von Agent 9: Schieß als Agent 9 alle Ballons ab

Die Jagd nach Jäger – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Hafenstrecke: Finde Jäger

Zauberin am Boden! – 80 Gamerscore / Gold Trophäe

Versteck der Zauberin: Besiege die Zauberin

Käferkrise – 20 Gamerscore / Bronze Trophäe

Robokäferfabrik: Besiege als Sparx den Metafüßler

Die Party des Jahrhunderts – Platin Trophäe

Gewinne alle Trophäen in Spyro 3